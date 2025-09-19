Το μιούζικαλ «CATS» επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το μιούζικαλ «CATS» επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
19 Σεπ. 2025 14:54
Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber, «CATS», ανεβαίνει και πάλι στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, προσκαλώντας το θεατρόφιλο κοινό σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι.

Οι προσωρινές στάσεις

  • ΑθήναChristmas Theater, από 5 έως 9 Νοεμβρίου 2025
  • ΘεσσαλονίκηΜέγαρο Μουσικής, από 12 έως 16 Νοεμβρίου 2025

Μία διαχρονική ιστορία

Βασισμένο στην ποιητική συλλογή του T.S. Eliot («Το Βιβλίο των Πρακτικών Γατών του Γέρου Πόσουμ»), το «CATS» αφηγείται τη συναρπαστική νύχτα του Jellicle Ball, όπου ανάμεσα στις Γάτες Τζέλικλ επιλέγεται εκείνη που θα αναγεννηθεί στο μυστηριώδες Heaviside Layer. Με μουσική, χορό, αλλά και ποίηση, το έργο ξεχωρίζει ως ένα σπάνιο θέαμα συναίσθησης και φαντασίας.

Βραβευμένη λαμπρότητα

Το έργο έχει τιμηθεί με βραβεία Tony, Laurence Olivier, και Grammy, ενώ συγκαταλέγεται στα μιούζικαλ με τη μακρότερη διαδρομή και την ευρεία απήχηση παγκοσμίως. Το “Memory” αποτελεί ερμηνευτικό σύμβολο, συναισθηματικά φορτισμένο και άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιτυχία του έργου. Η παράσταση χαρακτηρίζεται από πλούσια σκηνικά, δυναμικές χορογραφίες και πολυεπίπεδη μαγεία.

Από τη Φρανκφούρτη στην Ελλάδα

Η υπεύθυνη επικοινωνίας της παραγωγής, Βίκυ Κοκκίνη, παρακολούθησε την παράσταση στη Φρανκφούρτη και δήλωσε:

«Η εμπειρία ήταν συγκλονιστική… Ανυπομονώ να το δει και το ελληνικό κοινό, γιατί είναι πραγματικά μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσει κανείς.»

Η φωνή της Γκριζαμπέλλα

Μάλιστα, η πρωταγωνίστρια του έργου, Lucy May Barker, που υποδύεται τη Γκριζαμπέλλα, μοιράστηκε μαζί μας αποκλειστικά:

  • Πώς προσέγγισε τον ρόλο:
    «Η ιστορία της Γκριζαμπέλλα είναι αυτή της απομόνωσης και της απόρριψης. Για να τη ζωντανέψω στη σκηνή, παρατηρούσα ανθρώπους που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις και επιβιώνουν φορώντας τα τραύματά τους με δύναμη.»
  • Η μεγαλύτερη πρόκληση:
    «Το μακιγιάζ είναι μια συγκλονιστική διαδικασία κάθε φορά! Οι ηθοποιοί μαθαίνουν να δημιουργούν και μόνοι το look τους στη διάρκεια των προβών — μια λεπτομερής διαδικασία που, όταν πετυχαίνει, λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά.»
  • Αυτή που κάνει το «CATS» διαχρονικό:
    «Ενσωματώνει σχεδόν κάθε μουσικό ύφος, προσαρμοσμένο στις προσωπικότητες κάθε γάτας. Επιπλέον, οι θεατές βλέπουν κομμάτια του εαυτού τους στους χαρακτήρες — γι’ αυτό το έργο δεν μιλά μόνο για γάτες, αλλά για όλους μας.»
  • Η σχέση με τη γλώσσα της κίνησης:
    «Η χάρη και η κομψότητα των γατών κρύβουν τόσα διδάγματα. Ερμηνεύοντας αυτόν τον χαρακτήρα, ένιωσα πως αναζώπυρα το παιδικό ένστικτο του “παίζω-φαντάζομαι”.»
  • Αγαπημένη στιγμή στη σκηνή:
    «Αλλάζει συνεχώς. Αγαπώ, όμως, ιδιαίτερα το εναρκτήριο νούμερο — όταν η ομάδα στήνει ένα κορύφωμα σε αρμονία και ενέργεια, που μεταφέρει το κοινό από το “είμαστε εδώ” στην καρδιά του δράματος.»
  • Προσωπική διάσταση της συμμετοχής:
    «Το “CATS” ήταν το πρώτο μιούζικαλ που είδα ποτέ. Το να το ζήσω ως ερμηνεύτρια κάθε βράδυ είναι μαγικό. Μετά από διεθνή πορεία, η περιοδεία στην Ευρώπη εκπληρώνει πολλά μου όνειρα — νιώθω ευγνωμοσύνη.»
  • Αντίδραση κοινού:
    «Η παράσταση μιλά παγκόσμιες γλώσσες—μουσική και χορός. Ακόμα και χωρίς να μιλούν αγγλικά, οι άνθρωποι γελούν, συγκινούνται, χειροκροτούν και συνήθως σηκώνονται όρθιοι. Είναι απίστευτο θέαμα.»

Επιπλέον

Οι παραστάσεις θα παρουσιάζονται με ελληνικούς υπότιτλους, για να είναι η εμπειρία προσβάσιμη σε όλους τους θεατές.

Εισιτήρια

Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της πλατφόρμας www.more.com,
