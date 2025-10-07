Το μιούζικαλ «CATS» επιστρέφει στην Ελλάδα – Οι «Γάτες» επιστρέφουν δυναμικά

Εχοντας διαγράψει μια μακρά επιτυχημένη πορεία απ’ όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 1981 στο West End του Λονδίνου, το μιούζικαλ «Cats, του Αντριου Λόιντ Γουέμπερ έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς με το φαντασμαγορικό θέαμα, τη διαχρονική μουσική, τις εκρηκτικές ερμηνείες, τα πλούσια σκηνικά και τις δυναμικές χορογραφίες.

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ επιστρέφει στην Ελλάδα για λίγες παραστάσεις, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό καλλιτεχνικό ταξίδι. Από 5 έως 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater της Αθήνας και από 12 έως 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η διεθνής παραγωγή ζωντανεύει με ελληνικούς υπότιτλους.

Βασισμένο στο έργο του T.Σ. Ελιοτ «Το Βιβλίο των Πρακτικών Γατών του Γέρου Πόσουμ», το «Cats» μας μεταφέρει στη νύχτα του Τζέλικλ Μπαλ, όπου, κάθε χρόνο συγκεντρώνονται οι Γάτες Τζέλικλ, για να επιλεγεί -από τον σοφό Old Deuteronomy- η γάτα που θα ξαναγεννηθεί σε μία νέα ζωή στο Heaviside Layer.

Η υπεύθυνη επικοινωνίας της παραγωγής, Βίκυ Κοκκίνη, σημείωσε στην «Π» πως «πρόκειται για ένα θέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς», για να προσθέσει ότι «το γεγονός ότι υπάρχουν και μεσημεριανές παραστάσεις το σαββατοκύριακο (ώρα 15:30) καθιστά εφικτή την αυθημερόν επίσκεψη από την Πάτρα».

Η ίδια παρακολούθησε την παράσταση στη Φρανκφούρτη και μοιράζεται μαζί μας όσα της είπε η πρωταγωνίστρια Λούσι Μέι Μπέικερ, η οποία υποδύεται την Γκριζαμπέλλα.

⦁ Πώς προσέγγισε τον ρόλο:

«Η ιστορία της Γκριζαμπέλλα είναι αυτή της απομόνωσης και της απόρριψης. Για να τη ζωντανέψω στη σκηνή, παρατηρούσα ανθρώπους που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις και επιβιώνουν φορώντας τα τραύματά τους με δύναμη».

⦁ Η μεγαλύτερη πρόκληση:

«Το μακιγιάζ είναι μια συγκλονιστική διαδικασία κάθε φορά! Οι ηθοποιοί μαθαίνουμε να δημιουργούμε και μόνοι το look μας στη διάρκεια των προβών -μια λεπτομερής διαδικασία που, όταν πετυχαίνει, λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά».

⦁ Τι κάνει το «CATS» διαχρονικό:

«Ενσωματώνει σχεδόν κάθε μουσικό ύφος, προσαρμοσμένο στις προσωπικότητες κάθε γάτας. Επιπλέον, οι θεατές βλέπουν κομμάτια του εαυτού τους στους χαρακτήρες -γι’ αυτό το έργο δεν μιλά μόνο για γάτες, αλλά για όλους μας».

⦁ Η σχέση με τη γλώσσα της κίνησης:

«Η χάρη και η κομψότητα των γατών κρύβουν τόσα διδάγματα. Ερμηνεύοντας αυτόν τον χαρακτήρα, ένιωσα πως αναζωπύρωσα το παιδικό ένστικτο του “παίζω-φαντάζομαι”».

⦁ Αγαπημένη στιγμή στη σκηνή:

«Αλλάζει συνεχώς. Αγαπώ, όμως, ιδιαίτερα το εναρκτήριο νούμερο -όταν η ομάδα στήνει ένα κορύφωμα σε αρμονία και ενέργεια, που μεταφέρει το κοινό από το “είμαστε εδώ” στην καρδιά του δράματος».

⦁ Προσωπική διάσταση της συμμετοχής:

«Το “Cats” ήταν το πρώτο μιούζικαλ που είδα ποτέ. Το να το ζήσω ως ερμηνεύτρια κάθε βράδυ, είναι μαγικό. Μετά από διεθνή πορεία, η περιοδεία στην Ευρώπη εκπληρώνει πολλά μου όνειρα -νιώθω ευγνωμοσύνη».

⦁ Αντίδραση κοινού:

«Η παράσταση μιλά παγκόσμιες γλώσσες -μουσική και χορός. Ακόμα και χωρίς να μιλούν Αγγλικά, οι άνθρωποι γελούν, συγκινούνται, χειροκροτούν και συνήθως σηκώνονται όρθιοι. Είναι απίστευτο θέαμα».

Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει στο more.com, με τιμές που ξεκινούν από 25 ευρώ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



