Το Μουσείο Τύπου ανοίγει τις ιστορικές του σελίδες για το Έπος του ’40 στην Πάτρα

Με μια επετειακή έκθεση αφιερωμένη στο Έπος του ’40, το Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ παρουσιάζει αυθεντικά τεκμήρια του Τύπου της εποχής, φωτίζοντας μέσα από πρωτοσέλιδα, αγγελίες και ιστορικά ντοκουμέντα τις πιο κρίσιμες στιγμές του πολέμου και της Κατοχής.

15 Οκτ. 2025 13:09
Pelop News

Για όσους γνωρίζουν, αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν και επιθυμούν να θυμηθούν και να μάθουν το πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας μας το οποίο αφορά το Έπος του ’40, το Μουσείο Τύπου της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) ανοίγει ιστορικές σελίδες του Τύπου στο πλαίσιο επετειακής έκθεσης.

Τα εκθέματά του εστιάζονται στον βομβαρδισμό της Πάτρας ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, στους νεκρούς εκείνης της ημέρας, σε μικρές αγγελίες που αφορούν αγνοούμενους του πολέμου, στον παράνομο Τύπο, στη λογοκρισία που γινόταν μετέπειτα από τους κατακτητές καθώς και στο πώς ο Τύπος κάλυψε την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων από εφημερίδες.

Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο του Μουσείου Τύπου, στην οδό Μαιζώνος 200 στην Πάτρα, και είναι επισκέψιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 9.00 με 13:00 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ομαδικές επισκέψεις μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού με τη γραμματεία του Μουσείου. (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610-310488).

 Λίγα λόγια για το Μουσείο Τύπου

Το Μουσείο Τύπου ιδρύθηκε από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου-Νήσων το 1956 με έδρα την Πάτρα. Λειτουργεί από τις 28 Μαΐου του 1957. Σκοπός του είναι η διαφύλαξη και συγκέντρωση εφημερίδων, περιοδικών, χειρογράφων και άλλων έντυπων κυρίως από το παρελθόν, που αποτελούν πηγή πληροφόρησης για την ιστορία του τόπου μας. Το Mουσείο αναδεικνύει την εξέλιξη της δημοσιογραφίας και τον ρόλο του περιφερειακού Τύπου στην ενημέρωση και την κοινωνική ζωή της χώρας. Παράλληλα, λειτουργεί ως εκπαιδευτικός και ερευνητικός χώρος, φιλοξενώντας εκθέσεις, εκδηλώσεις και προγράμματα που προωθούν την ιστορική γνώση και την αξία της ελεύθερης έκφρασης.

Υπάρχουν στο αρχείο σημαντικότατα εκθέματα, όπως εφημερίδες από το 1815 μέχρι και σήμερα, περισσότεροι των 1.000 τίτλοι που καλύπτουν όχι μόνο την Πάτρα, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Σημαντικό μέρος του αρχειακού υλικού είναι ψηφιοποιημένο και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mouseiotipou.gr.
