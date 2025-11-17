«Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου

Μπορεί μια στιγμή να γίνει «ευτυχισμένη»; Αυτό είναι το ερώτημα που θα επιχειρήσουν να απαντήσουν μικροί και μεγάλοι μέσα από τη βιωματική εκδήλωση που διοργανώνει η Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «Διέξοδος» Αιγίου την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, από τις 17:30 έως τις 20:00, στο στέκι της ομάδας στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα (είσοδος από Κλεομένους Οικονόμου).

Η Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «Διέξοδος» Αιγίου, που λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» και σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Α.Ε., με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας, ετοιμάζει μια απογευματινή δράση αφιερωμένη στην οικογένεια και τη χαρά της συνύπαρξης.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Το μυστικό της ευτυχίας», απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά δημοτικού και περιλαμβάνει την προβολή μιας τρυφερής ιστορίας που υφαίνεται γύρω από τα συναισθήματα, τη φαντασία και τις απρόσμενες ανατροπές της καθημερινής ζωής. Στόχος είναι να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τι δίνει πραγματικό νόημα στις ευτυχισμένες στιγμές τους.

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και βιωματικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν ουσιαστικά, να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα και να φτιάξουν από κοινού το δικό τους «βιβλίο περιπετειών». Η δράση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας δημιουργικός σταθμός για κάθε οικογένεια που επιθυμεί να ξαναβρεί τον ρυθμό της επικοινωνίας μέσα στην καθημερινότητα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο στέκι της ομάδας «Διέξοδος», στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα στο Αίγιο (είσοδος από Κλεομένους Οικονόμου), και η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



