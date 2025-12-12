Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται

Αντιδράσεις και αποχωρήσεις χωρών από τον φετινό διαγωνισμό – «Δεν νιώθω ότι αυτό το βραβείο ανήκει πλέον στο ράφι μου», δηλώνει ο καλλιτέχνης

Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision - Γιατί διαμαρτύρεται
12 Δεκ. 2025 16:36
Pelop News

Το 2024 το 26χρονο Nemo από την Ελβετία έγινε ο πρώτος non-binary καλλιτέχνης που κατέκτησε την πρωτιά στη Eurovision, με το τραγούδι «The Code». Ένα χρόνο αργότερα, το Nemo ανακοίνωσε πως επιστρέφει το βραβείο του, διαμαρτυρόμενο για την απόφαση της διοργάνωσης να κρατήσει το Ισραήλ στις συμμετέχουσες χώρες, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, ανέφερε ότι η κίνηση του καλλιτέχνη προκάλεσε «στεναχώρια», προσθέτοντας όμως πως η άποψή του είναι σεβαστή. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κριτικής προς τον θεσμό, καθώς η συμμετοχή του Ισραήλ –εν μέσω της επίθεσής του στην Παλαιστίνη, την οποία ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει «γενοκτονία»– έχει πυροδοτήσει σημαντικές αντιδράσεις.

Ήδη πέντε χώρες, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία, έχουν αποχωρήσει από τον φετινό διαγωνισμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνέχιση της ισραηλινής συμμετοχής. Η αποχώρησή τους επιβεβαιώνει το βάθος της κρίσης που αντιμετωπίζει ο θεσμός, ο οποίος εδώ και χρόνια προβάλλεται ως χώρος ενότητας και συμπερίληψης.

Το Nemo είχε εκφράσει επιφυλάξεις ήδη από το 2024, δηλώνοντας τότε ότι ένιωσε μόνο και απροστάτευτο ως διαγωνιζόμενος, επειδή έλαβε δημόσια θέση κατά της συμμετοχής του Ισραήλ. «Πραγματικά ελπίζω να τακτοποιήσουν την κατάσταση την επόμενη χρονιά», είχε πει χαρακτηριστικά.

Στη νέα του ανακοίνωση, το Nemo αναφέρει: «Η συνέχιση της συμμετοχής του Ισραήλ, ενώ ο ΟΗΕ έχει αποφανθεί ότι προκάλεσε γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στην απόφαση του διαγωνισμού και τα ιδανικά της ενότητας, της συμπερίληψης και της αξιοπρέπειας που προωθεί».

Παρά την ευγνωμοσύνη του προς την κοινότητα της Eurovision και την εμπειρία που, όπως λέει, τον διαμόρφωσε ως άνθρωπο και καλλιτέχνη, κατέληξε: «Πλέον δεν νιώθω ότι αυτό το βραβείο ανήκει στο ράφι μου».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nemo (@nemothings)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:21 Φοινικούντα: Το προφίλ του 32χρονου επιχειρηματία που συνελήφθη για την διπλή δολοφονία
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ