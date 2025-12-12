Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται

Το 2024 το 26χρονο Nemo από την Ελβετία έγινε ο πρώτος non-binary καλλιτέχνης που κατέκτησε την πρωτιά στη Eurovision, με το τραγούδι «The Code». Ένα χρόνο αργότερα, το Nemo ανακοίνωσε πως επιστρέφει το βραβείο του, διαμαρτυρόμενο για την απόφαση της διοργάνωσης να κρατήσει το Ισραήλ στις συμμετέχουσες χώρες, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, ανέφερε ότι η κίνηση του καλλιτέχνη προκάλεσε «στεναχώρια», προσθέτοντας όμως πως η άποψή του είναι σεβαστή. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κριτικής προς τον θεσμό, καθώς η συμμετοχή του Ισραήλ –εν μέσω της επίθεσής του στην Παλαιστίνη, την οποία ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει «γενοκτονία»– έχει πυροδοτήσει σημαντικές αντιδράσεις.

Ήδη πέντε χώρες, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία, έχουν αποχωρήσει από τον φετινό διαγωνισμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνέχιση της ισραηλινής συμμετοχής. Η αποχώρησή τους επιβεβαιώνει το βάθος της κρίσης που αντιμετωπίζει ο θεσμός, ο οποίος εδώ και χρόνια προβάλλεται ως χώρος ενότητας και συμπερίληψης.

Το Nemo είχε εκφράσει επιφυλάξεις ήδη από το 2024, δηλώνοντας τότε ότι ένιωσε μόνο και απροστάτευτο ως διαγωνιζόμενος, επειδή έλαβε δημόσια θέση κατά της συμμετοχής του Ισραήλ. «Πραγματικά ελπίζω να τακτοποιήσουν την κατάσταση την επόμενη χρονιά», είχε πει χαρακτηριστικά.

Στη νέα του ανακοίνωση, το Nemo αναφέρει: «Η συνέχιση της συμμετοχής του Ισραήλ, ενώ ο ΟΗΕ έχει αποφανθεί ότι προκάλεσε γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στην απόφαση του διαγωνισμού και τα ιδανικά της ενότητας, της συμπερίληψης και της αξιοπρέπειας που προωθεί».

Παρά την ευγνωμοσύνη του προς την κοινότητα της Eurovision και την εμπειρία που, όπως λέει, τον διαμόρφωσε ως άνθρωπο και καλλιτέχνη, κατέληξε: «Πλέον δεν νιώθω ότι αυτό το βραβείο ανήκει στο ράφι μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nemo (@nemothings)

