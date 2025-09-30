Το νέο «αίμα» του ΝΟΠ ετοιμάζεται να ριχτεί στα βαθιά

Το νέο «αίμα» του ΝΟΠ ετοιμάζεται να ριχτεί στα βαθιά
30 Σεπ. 2025 10:49
Pelop News

Και φέτος είναι ξεκάθαρος ο στόχος του ΝΟΠ να μείνει πιστός στην φιλοσοφία του και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς παίκτες από τα τμήματα υποδομών του συλλόγου.

Οι νεαροί πολίστες από τις υποδομές του ΝΟΠ, που πήραν χρόνο αγωνιζόμενοι στο τουρνουά του ΣΕΔΥ, προβλέπεται να έχουν ξανά την ευκαιρία από τον προπονητή Φώντα Λεμπέση, να δοκιμαστούν με την ανδρική ομάδα, σε ένα από τα σπουδαιότερα πρωταθλήματα στον κόσμο!

Από αριστερά : Ζαφείρης Ηλίας (2010)  Κανελλόπουλος Ραφαήλ (2009) Χριστοδουλόπουλος Δημήτρης (2009) Τουντόπουλος Διονύσης (2010).
