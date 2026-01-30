Το νέο δόγμα των ΗΠΑ και η αδύνατη ΕΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σχέση με την περασμένη του θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ, προχωρά σε πράξεις σε ό,τι λέει. Την προηγούμενη φορά εμφάνιζε την αμερικάνικη υπερδύναμη σαν μοχλό πίεσης αλλά σπανίως προχωρούσε σε πολεμικές ενέργειες ή επεμβάσεις και σε επιθετικές οικονομικές κυρώσεις.

Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και ο γεωπολιτικός χάρτης για πολλούς λόγους ξαναγράφεται. Οσοι δεν το έχουν καταλάβει, ας παρατηρήσουν στα χρηματιστήρια την εξωφρενική άνοδο του χρυσού προς τις 5.000!

Και την κατακόρυφη αύξηση των πολεμικών εξοπλισμών. Αλλά και τις πανταχού γεωπολιτικές εντάσεις.

Η παγκοσμιοποίηση έθεσε σαν προτεραιότητα τους οικονομικούς μοχλούς πίεσης στον άτυπο παγκόσμιο πόλεμο. Πλέον όμως η επισιτιστική διαφαινόμενη κρίση, το νερό και η κλιματική αλλαγή που σπρώχνει τα πρώτα, μας επαναφέρει στο κλασικό τοπίο με τις πολεμικές εντάσεις και συρράξεις.

Ο Τραμπ αυτή την φορά βγάζει το οπλοστάσιο των ΗΠΑ σε ενέργεια. Και καθόλου τυχαίο ότι όλοι μιλάνε για πυρηνικά αν και δεν νομίζω ότι θα χάσουν το μυαλό τους. Η καλή σχέση Τραμπ-Πούτιν έβγαλε από το κάδρο ένα σενάριο πολέμου ΗΠΑ-Ρωσίας. Αλλωστε προκρίνεται και η επίλυση του ουκρανικού ζητήματος.

Αλλά στο οικονομικό παιχνίδι οι ΗΠΑ θωρακίζονται απέναντι στην οικονομική κινέζικη επέλαση που καλοβλέπει εμπορικά την ΕΕ εδώ και καιρό. Εξού και οι Αμερικάνικες επιρροές για τα λιμάνια ακόμα και της χώρας μας. Το ενεργειακό μαζί με το εμπορικό (λιμάνια, δίοδοι κτλ) παίζουν πάντα πρωτεύοντα ρόλο. Γι αυτό και η επέμβαση στην Βενεζουέλα.

Κρατήστε και το θέμα Παναμά (διώρυγα και άρα παγκόσμιο εμπόριο με εμπλοκή και ανατολικών συμφερόντων) αλλά και την Αλμπέρτα (5 φορές σαν την Ελλάδα και τεράστια κοιτάσματα) που ήδη εγείρει θέμα αυτονόμησης (θυμίζει το Ουκρανικό δηλαδή) και ενώ ο Τραμπ θέλει, μετά την Γροιλανδία, και τον Καναδά!

Ψάξτε και τις πολύτιμες γαίες (π.χ. λίθιο) που παίζουν σημαντικό ρόλο στην τεχνολογία. Στο τέλος, αν παρατηρήσετε, οι μεγάλοι του πλανήτη (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα) έχουν δικά τους θέματα (Ρωσία-Ουκρανία, Κίνα-Ταϊβάν) που πάντα παρατηρούν ο ένας τον άλλον, αλλά δεν θα πάνε και ποτέ σε σύρραξη.

Οπότε μοιράζονται στο τέλος τον χάρτη. Και βάζουν ένα στοπ σε επεκτάσεις. Και πάμε και σε μιας μορφής αποπαγκοσμιοποίησης που δεν ήθελε άλλωστε ο Τραμπ.

Μέσα σε όλα χώρες όπως το Ιράν έχουν διτό ενδιαφέρον με το πρόσχημα και της Δημοκρατίας και του κινδύνου τρομοκρατίας για τους μεγάλους αλλά και των οικονομικών deals. Μην ξεχνάμε ότι η μικρή Βενεζουέλα είναι πρώτη σε παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου.

Η ΕΕ, με την απώλεια ισχύος οικονομικά της Γερμανίας και με έναν εμπορικό εναγκαλισμό αρχικά και βασικά με την Κίνα, ενώ τώρα έκλεισε συμφωνία και με την Ινδία (ενώ προ ημερών το 29% της Puma πήρε κινέζικος κολοσσός), βρέθηκε από χρόνια στο στόχαστρο των ΗΠΑ (και για το ενεργειακό, στο οποίο έπαιρνε ενέργεια από Ρωσία, και τα φωτοβολταϊκά πχ από Ανατολή!).

Η ηγεσία της ΕΕ κατάφερε να κοντραριστεί για το Ουκρανικό και με την Ρωσία, από όπου έπαιρνε φθηνή ενέργεια (βασικά η Γερμανία), αλλά και με τη βαθιά Αμερική που εκφράζει ο Τραμπ και όχι ο Μπάιντεν. Και πλέον δεν έχει το πάνω χέρι καθότι είναι και μικρή αγορά.

Μάλιστα μια ευάλωτη ΕΕ θα είναι οικονομικά εκτεθειμένη μέσω των μεγάλων Ευρωπαϊκών εταιρειών σε funds που θα παίζουν τα συμφέροντα άλλων χωρών. Και εδώ θα είναι το νέο πεδίο μάχης.

Η Δύση ή η Ανατολή θα κερδίσει το παιχνίδι της ΕΕ που όμως έχασε την δυναμική της γιατί δεν ήταν ποτέ ισότιμα τα μέλη της και άρα ενωμένη και μίκρυνε η επιρροή της. Και ενώ αμυντικά είχε τον αμερικάνικο πάντα βραχίονα με το ΝΑΤΟ που ξαφνικά οι ΗΠΑ αφήνουν ορθάνοιχτο και επίσημα το ζήτημα ενοχλημένες από τη στάση της ΕΕ σε πολλά ζητήματα.

Ωρα επιλογής της ΕΕ και ώρα να διαλέξει την σωστή πλευρά σε μια εποχή που μόνος σου δεν πας πουθενά…

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος-ραδιοφωνικός παραγωγός.

