Το ντέρμπι κορυφή ΑΟ Αιγιαλέων-Παμβοχαϊκός ξεχωρίζει στην Α2 Εθνική

20 Δεκ. 2025 11:49
Pelop News

Το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον ΑΟ Αιγιαλέων και τον Παμβοχαϊκό είναι αυτό που ξεχωρίζει σήμερα για την 10η αγωνιστική της Α2 Εθνικής που είναι και η τελευταία για το 2025, καθώς στη συνέχεια διακόπτεται το πρωτάθλημα λόγω των Χριστουγέννων.

Ο ΑΟ Αιγαλέων προέρχεται από την απρόσμενη ήττα από το Γαλάτσι και το Βραχάτι που είναι αήττητο μέχρι στιγμής και θέλει να συνεχίσει το σερί. Η ομάδα του Αιγίου θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα κα να πάρει τη νίκη για να μείνει κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, ειδάλλως με ήττα θα μείνει πίσω, ενώ το σημαντικό είναι ότι ο προπονητής Γιάννης Λιβαθηνός δεν έχει απουσίες.

Από εκεί και πέρα, η Ολυμπιάδα παίζει το απόγευμα (18.00) εντός έδρας, με το Γαλάτσι με στόχο να πάρει ένα ακόμα τρίποντο για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία με το τεχνικό επιτελεί να μην αντιμετωπίζει προβλήματα.

Τέλος, ο Ερμής παίζει εκτός έδρας, το μεσημέρι (13.30) με το Παγκράτι και ψάχνει την τρίτη συνεχόμενη νίκη για μείνει κοντά στην πρώτη τετράδα, ενώ και εδώ ο τεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος δεν έχει απουσίες.

*Το παιχνίδι ΑΟ Αιγιαλέων-Παμβοχαϊκός θα σφυρίξουν οι Καραγιαννόπουλος-Γεωργοπουλου, το Παγκράτι-Ερμής οι Σπίγγου-Τσεκούρας και το Ολυμπιάδα-Γαλάτσι οι Γκόλφης-Παπαχαριστόπουλος.

 

