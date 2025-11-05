Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θέλει τον Γερμανό του!

Διαιτητής του ντέρμπι, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (9/11/2025) , ορίστηκε ο Γερμανός Ντάνιελ Σλάγκερ.

Μαζί του θα έχει τους συμπατριώτες του, Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ και Τομπίας Φριτζ βοηθούς, ενώ ο Ευαγγέλου θα είναι στο VAR. Ο Γερμανός είχε σφυρίξει στο 4-2 του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο το 2023 και το 2024 στο 3-1 του ΠΑΟ πάλι στην έδρα των Πειραιωτών.

Αναλυτικά οι ορισμοί

ΣΑΒΒΑΤΟ

17:00 Παναιτωλικός-Λάρισα

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί : Καραγκιζόπουλος, Σπυρόπουλος

4ος : Ανδριανός

VAR : Πολυχρόνης, Κουμπαράκης.

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:00 Άρης-Αστέρας

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί : Μηνούδης, Κωνσταντίνου

4ος : Κεχαγιάς

VAR : Ευαγγέλου, Κουκουλάς.

15:00 Κηφισιά-Ολυμπιακός

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί : Φωτόπουλος, Στάικος

4ος : Κόκκινος

VAR : Παπαδόπουλος, Κατσκογιάννης.

17:00 Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί : Πάτρας, Νταβέλας

4ος : Νταούλας

VAR : Κουμπαράκης, Αντωνίου.

17:30 ΟΦΗ-ΑΕΚ

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί : Πετρόπουλος, Κόλιας

4ος : Δρακίδης

VAR : Τζήλος, Μπεκιάρης.

19:00 Ατρόμητος-Βόλος

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί : Αρμακόλας, Οικονόμου

4ος : Κατοίκος

VAR : Παπαπέτρου, Μέγας.

21:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Σλάγκερ

Βοηθοί : Βασίτσκι, Φριτς

4ος : Πολυχρόνης

VAR : Μίλερ, Ευαγγέλου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



