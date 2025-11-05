Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θέλει τον Γερμανό του!
Ορίστηκε να το διευθύνει ο Ντάνιελ Σλάγκερ. Μαζί του θα έχει τους συμπατριώτες του, Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ και Τομπίας Φριτζ βοηθούς, ενώ ο Ευαγγέλου θα είναι στο VAR
Διαιτητής του ντέρμπι, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (9/11/2025) , ορίστηκε ο Γερμανός Ντάνιελ Σλάγκερ.
Μαζί του θα έχει τους συμπατριώτες του, Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ και Τομπίας Φριτζ βοηθούς, ενώ ο Ευαγγέλου θα είναι στο VAR. Ο Γερμανός είχε σφυρίξει στο 4-2 του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο το 2023 και το 2024 στο 3-1 του ΠΑΟ πάλι στην έδρα των Πειραιωτών.
Αναλυτικά οι ορισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
17:00 Παναιτωλικός-Λάρισα
Διαιτητής: Μόσχου
Βοηθοί : Καραγκιζόπουλος, Σπυρόπουλος
4ος : Ανδριανός
VAR : Πολυχρόνης, Κουμπαράκης.
ΚΥΡΙΑΚΗ
15:00 Άρης-Αστέρας
Διαιτητής: Ζαμπαλάς
Βοηθοί : Μηνούδης, Κωνσταντίνου
4ος : Κεχαγιάς
VAR : Ευαγγέλου, Κουκουλάς.
15:00 Κηφισιά-Ολυμπιακός
Διαιτητής: Βεργέτης
Βοηθοί : Φωτόπουλος, Στάικος
4ος : Κόκκινος
VAR : Παπαδόπουλος, Κατσκογιάννης.
17:00 Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Ματσούκας
Βοηθοί : Πάτρας, Νταβέλας
4ος : Νταούλας
VAR : Κουμπαράκης, Αντωνίου.
17:30 ΟΦΗ-ΑΕΚ
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί : Πετρόπουλος, Κόλιας
4ος : Δρακίδης
VAR : Τζήλος, Μπεκιάρης.
19:00 Ατρόμητος-Βόλος
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Βοηθοί : Αρμακόλας, Οικονόμου
4ος : Κατοίκος
VAR : Παπαπέτρου, Μέγας.
21:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Σλάγκερ
Βοηθοί : Βασίτσκι, Φριτς
4ος : Πολυχρόνης
VAR : Μίλερ, Ευαγγέλου.
