Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θέλει τον Γερμανό του!

Ορίστηκε να το διευθύνει ο Ντάνιελ Σλάγκερ. Μαζί του θα έχει τους συμπατριώτες του, Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ και Τομπίας Φριτζ βοηθούς, ενώ ο Ευαγγέλου θα είναι στο VAR

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θέλει τον Γερμανό του!
05 Νοέ. 2025 23:00
Pelop News

Διαιτητής του ντέρμπι, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (9/11/2025) , ορίστηκε ο Γερμανός Ντάνιελ Σλάγκερ.

Μαζί του θα έχει τους συμπατριώτες του, Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ και Τομπίας Φριτζ βοηθούς, ενώ ο Ευαγγέλου θα είναι στο VAR. Ο Γερμανός είχε σφυρίξει στο 4-2 του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο το 2023 και το 2024 στο 3-1 του ΠΑΟ πάλι στην έδρα των Πειραιωτών.

Αναλυτικά οι ορισμοί

ΣΑΒΒΑΤΟ

17:00 Παναιτωλικός-Λάρισα

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί : Καραγκιζόπουλος, Σπυρόπουλος

4ος : Ανδριανός

VAR : Πολυχρόνης, Κουμπαράκης.

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:00 Άρης-Αστέρας

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί : Μηνούδης, Κωνσταντίνου

4ος : Κεχαγιάς

VAR : Ευαγγέλου, Κουκουλάς.

15:00 Κηφισιά-Ολυμπιακός

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί : Φωτόπουλος, Στάικος

4ος : Κόκκινος

VAR : Παπαδόπουλος, Κατσκογιάννης.

17:00 Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί : Πάτρας, Νταβέλας

4ος : Νταούλας

VAR : Κουμπαράκης, Αντωνίου.

17:30 ΟΦΗ-ΑΕΚ

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί : Πετρόπουλος, Κόλιας

4ος : Δρακίδης

VAR : Τζήλος, Μπεκιάρης.

19:00 Ατρόμητος-Βόλος

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί : Αρμακόλας, Οικονόμου

4ος : Κατοίκος

VAR : Παπαπέτρου, Μέγας.

21:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Σλάγκερ

Βοηθοί : Βασίτσκι, Φριτς

4ος : Πολυχρόνης

VAR : Μίλερ, Ευαγγέλου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 «Τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη», συγκλονίζει η Δώρα Τσαμπάζη για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη
23:39 Από την 1η Νοεμβρίου θα απαγορεύεται το κάπνισμα σε 18χρονους, δείτε σε ποια χώρα
23:27 Κάθε περιοχή στην Ελλάδα έχει τον δικό της τραχανά, η διατροφική του αξία
23:00 Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θέλει τον Γερμανό του!
22:51 Στοιχεία σοκ, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο χρήστες του ChatGPT εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις!
22:41 Η ηλικία επηρεάζει τον μεταβολισμό, ο λόγος που παχαίνουμε μετά τα 50
22:33 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ με 10.000 ευρώ τον μήνα!
22:31 «Έσβησε» στα 88 του χρόνια ο θρυλικός Έμερικ Γένεϊ
22:19 Δύο αγριογούρουνα «μπούκαραν» στο Δαφνί για να φάνε!
22:13 Τα …γενέθλια Τραμπ, τι έκανε και τι δεν έκανε έναν χρόνο μετά την επανεκλογή του
22:09 Μαθητές στη Ναύπακτο συνελήφθησαν για διακίνηση κοκαΐνης!
22:05 Ο Προμηθέας ήττα-πισωγύρισμα από τη Λέγκια στην Πάτρα – Φωτογραφίες
21:59 Παναιγιάλειος: Μπάρμπεκιου με σουβλάκια πριν την Παναχαϊκή, ΦΩΤΟ
21:51 Πάτρα: Συναγερμός στο Δικαστικό Μέγαρο και σύλληψη 45χρονου με «πιστωτική κάρτα-μαχαίρι»!
21:39 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ
21:30 Τρέλα στην Τουρκία με Μέσι: «Σενάριο» που στέλνει τον Αργεντινό στη Γαλατάσαραϊ για τέσσερις μήνες! ΒΙΝΤΕΟ
21:20 ΗΠΑ: Εκτόξευσαν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, ΦΩΤΟ
21:11 Χουάν Κάρλος: «Ο γιος μου Φελίπε μού γύρισε την πλάτη, η Σοφία είναι αναντικατάστατη»
21:00 Ένας 18χρονος έτρεχε με 218 χλμ! Δεν σταμάτησε για έλεγχο και συνελήφθη
20:50 Λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά παριστάνοντας τους Αστυνομικούς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ