Το ντέρμπι στο ΣΕΦ απέκτησε πίεση και για τους δύο!

Και ξαφνικά ντερμπάρα! Και πίεση. Και πρέπει. Και για τους δύο και για πολλούς λόγους. Είθισται να λένε και οι δύο αιώνιοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ότι επειδή παίζουν τόσα πολλά (ακόμα και 10!) ντέρμπι μεταξύ τους όλη την χρονιά, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Και άρα δεν τρέχει τίποτα και πριν τι θα γίνει.

Κάπως έτσι και ο Ολυμπιακός πέρασε στο ντούκου την ήττα και άνετα με 79-68 από τον ΠΑΟ στο Φ8 της Κρήτης στο κύπελλο αλλά και οι πράσινοι την ήττα τους στο ΟΑΚΑ στις 2/1 για την Ευρωλίγκα. Και μπροστά μας έχουμε την Παρασκευή το νέο τους ντέρμπι. Στο ΣΕΦ. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ένα ακόμα ντέρμπι και είναι. Αλλά έχει αποκτήσει άλλο πρόσθετο ενδιαφέρον.

Και οι δύο ομάδες έχουν στόχο το πλεονέκτημα της έδρας και άρα την τετράδα. Αλλά ενώ είναι πράγματι οι καλύτερες και ακριβότερες ομάδες της διοργάνωσης, η εικόνα τους δεν είναι ανάλογη και ιδιαίτερα αυτή του ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός με δικαιολογίες αρκετές έχασε εύκολα το κύπελλο. Εχασε και στο Κάουνας με καλή εμφάνιση, όμως έχοντας σοβαρές απουσίες (Βεζένκοφ-Μιλουτίνοφ).

Τώρα λοιπόν αν χάσει και στο ΣΕΦ, το ντέρμπι θα αρχίσει γκρίνια. Καθώς θα έχει δύο ήττες από τον αιώνιο αντίπαλο μέσα σε δύο εβδομάδες. Και ούτε καν στο ΟΑΚΑ αυτές. Θα έχει τρεις συνεχόμενες ήττες, κάτι σπάνιο.

Και κυρίως η τετράδα θα μπει σε αμφισβήτηση. Καθώς τώρα είναι στο 18-10 (με ένα ακόμα εξ αναβολής με την πρώτη Φενέρ εντός) και στην 2η θέση. Μια χαρά. Αλλά η απόσταση από την 7η θέση είναι μόλις 1-2 νίκες!

Και η απόσταση από τον Παναθηναϊκό, αν χάσει από την Φενέρ, μόλις δύο νίκες. Συνεπώς αν χάσει από τους πράσινους μπορεί να βρεθεί σε απόσταση μιας νίκης από τον αντιπαλό του και για την τετράδα. Αρα πίεση για τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός πήρε πάνω του με την κατάκτηση του κυπέλλου και την απόκτηση Χέιζ Ντέιβις που αλλάζει τις ισορροπίες στην φροντ λάιν. Αλλά το σοκ από την Παρί δεχόμενος 104π στην έδρα του με 17 τρ (!) και όντας πίσω με 15π συνέχεια και για 37 λεπτά και ας πήγε να το κλέψει στο τέλος, τον φέρνει πίσω και πάλι σε πίεση και εσωστρέφεια.

Η απουσία του σκόρερ και ηγέτη Ναν, όταν έχεις μπάτζετ 25-30 εκ., δεν είναι δικαιολογία. Και αυτό δείχνει την λάθος διαχείριση και ετοιμασία Αταμαν.

Ο Παναθηναϊκός στο 16-13 είναι 10ος (!) και σε κίνδυνο και από το Ντουμπάι για τα πλέι ιν! Και το έχει εκτός στην συνέχεια! Από την άλλη είναι μόλις μια νίκη από την εξάδα που τα αποφεύγεις. Αλλά αποκτά πια πίεση μεγάλη. Και είναι επικοινωνιακά σαν να μην πήρε το κύπελλο.

Αρα το ντέρμπι του ΣΕΦ έχει ακόμα πιο μεγάλη βαθμολογική σημασία για τους πράσινους, αλλά και για το γοητρό τους και την ψυχολογία τους. Και έχοντας εκτός ΣΕΦ, Ντουμπάι, Χάποελ, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, παρακαλώ!

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος

