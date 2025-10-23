Το «ΟΧΙ» Σμαραγδή – «Καποδίστρια»

Θα σπάσει ταμεία. Είναι πανεύκολο να προβλέψει κάποιος το ρεκόρ εισιτηρίων της ταινίας «Καποδίστριας», υπό την σκηνοθετική μπαγκέτα του Γιάννη Σμαραγδή.

Το τρέιλερ της ταινίας είναι αρκετό για να αναδειχθεί η προδιάθεση του κάθε κινηματογραφόφιλου. Είναι αρκετό και εκ του λόγου ότι ξύπνησαν κάποια ανθελληνικά χαρακτηριστικά μιας κυρίαρχης μειοψηφίας στον χώρο του σινεμά και της … κουλτούρας. Εχουν ήδη προχωρήσει σε αρνητική κριτική της ταινίας χωρίς να την έχουν παρακολουθήσει! Κρίνουν από το τρέιλερ, χαρακτηρίζοντας προπέτη τον Καποδίστρια, ο οποίος πριν δολοφονηθεί το 1831, «ακούγεται» στο τρέιλερ να λέει ότι «η φυλή για την οποία μιλώ είναι απόγονοι του μινωικού, του κλασικού ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού».

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

Εσπευσαν οι ολιγογράμματοι και εμπαθείς δικαιωματιστές να ζητήσουν «σεβασμό στην ιστορική αλήθεια» επειδή στα χρόνια του Καποδίστρια δεν είχε προκύψει ο όρος «Μινωικός πολιτισμός». Οντως έτσι είναι, αφού ο όρος αυτός προέκυψε στην Ιστορία και την Αρχαιολογία τον 20ο αιώνα, μόνο που ηθελημένα παραβλέπουν ότι ο Σμαραγδής δεν κάνει ντοκιμαντέρ, αλλά μυθοπλασία. Και δίνει αφορμές να ψάξουμε την ιστορία και να διδαχθούμε απ’ αυτήν.

Είναι ο ίδιος σκηνοθέτης που αφιερώνει εδώ και κάμποσα χρόνια τις δημιουργίες του για να φωτίσει εξέχουσες προσωπικότητες που ωφέλησαν το έθνος μας (Βαρβάκης, Καζαντζάκης, Καβάφης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος).

ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ

Το μίσος για τον σκηνοθέτη είναι αυτό που καθοδηγεί τους δικαιωματιστές. Την «Ελένη» βλέπουν στους εφιάλτες τους και δεν μπορούν να εξισώσουν τις σπουδαίες ταινίες του Σμαραγδή με την ταινία για τον Μπελογιάννη, ο οποίος, ενώ παρουσιάζεται σαν ήρωας, ήταν ένας από τους πολλούς κατασκόπους της Σοβιετικής Ενωσης, πολιτικός υπεύθυνος και μεταφορέας των εντολών για τις σφαγές στην Πελοπόννησο το 1944.

Οσοι παραχαράκτες της Ιστορίας μας κι αν βρεθούν, πάντα θα υπάρχει ένα Σμαραγδής να τους φιμώνει. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό. Τον ευχαριστούμε για το θαύμα. Γιατί περί θαύματος πρόκειται η ολοκλήρωση των γυρισμάτων, αφού σκόπιμα έμεινε αβοήθητος από χαρτογιακάδες εθνομηδενιστές.

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Φέτος τα Χριστούγεννα, χάρη στον πείσμονα σκηνοθέτη προσφέρεται στους Ελληνες μια εκρηκτική στιγμή πνευματικής ανάταξης και ηθικής αναδιάταξης. Στην εποχή που βιάζεται εκ νέου η εμμονή των Ελλήνων στου Χριστού την Πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, έρχονται ο Σμαραγδής κι ο «Καποδίστριας» να βροντοφωνάξουν το δικό τους «ΟΧΙ». Μπορεί οι δικαιωματιστές να θέλουν εγκαθίδρυση στον τόπο μας του πνεύματος της υποταγής, της υποτέλειας, της ιδιοτέλειας και της εφαρμοσμένης τυραννίας -νεοφιλελεύθερης ή κομμουνιστικής- που οδηγούν μαθηματικά στην απώλεια του ανθρώπινου αντεξούσιου και συνακόλουθα της εθνικής κυριαρχίας, όμως με μπροστάρηδες τους Σμαραγδήδες του τόπου πολλαπλασιάζονται οι Θερμοπύλες και πάντα θα ηχεί το «Μολών Λαβέ».

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Με τις παρακαταθήκες του Ιωάννη Καποδίστρια και της ταινίας «Καποδίστριας» επαναφέρεται ευκολότερα και ευχερέστερα η προσωπική και συλλογική μνήμη. Ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε. Για να θυμηθούμε και τον αφορισμό του Διονύση Σαββόπουλου στο τσάμικό του.

Είμαστε, λοιπόν, ευγνώμονες στους πρώιμους κριτικούς της ταινίας που ακόμη δεν την έχουν δει για το δικό τους… τρέιλερ. Και ευχόμαστε να δουν κι αυτοί την πολυαναμενόμενη ταινία μήπως και ξετουρκέψουν και ξεφραγκέψουν, όταν διαπιστώσουν τι εστί να παραλαμβάνεις στην κυριολεξία «καμένη γη», όπως ο Καποδίστριας, και να θεμελιώνεις την «Ελληνική Ανεξαρτησία», παραδίδοντας «ομοιογενές εθνικό κράτος».

