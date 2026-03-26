«Το παιδί μας χάθηκε…» – Ραγίζει καρδιές το αντίο της μητέρας του 34χρονου δύτη

Βαρύ είναι το κλίμα γύρω από την υπόθεση του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, με την οικογένειά του να περνά τις πιο δύσκολες ώρες και τη μητέρα του να αποχαιρετά δημόσια το παιδί της με λόγια που ραγίζουν καρδιές.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μητέρα του 34χρονου έγραψε με σπαρακτικό τρόπο: «Το παιδί μας, ο μικρός μας χάθηκε, έφυγε, πάει…», απαντώντας σε φίλο της οικογένειας που επιχείρησε να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάτω από την ανάρτηση, φίλοι, συγγενείς και γνωστοί άφησαν μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων, σε μια προσπάθεια να σταθούν δίπλα στους οικείους του άτυχου άνδρα.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει και αναδημοσίευση ανάρτησης που έκανε η μητέρα του, μέσω της οποίας επιχειρείται να δοθεί μια πιο καθαρή εικόνα για το ποιος ήταν ο 34χρονος, αλλά και να απαντηθούν έμμεσα διάφορα σχόλια και εικασίες που κυκλοφορούν μετά το δυστύχημα.

Στην ανάρτηση αυτή, ο κ. Δρόσος περιγράφει τον 34χρονο όχι ως έναν απλό ερασιτέχνη δύτη, αλλά ως άνθρωπο με υψηλή κατάρτιση, τεχνική επάρκεια και πειθαρχία. Όπως αναφέρει, ήταν εκπαιδευτής κατάδυσης, με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, ενώ επαγγελματικά εργαζόταν ως πιλότος και είχε υπηρετήσει ως κυβερνήτης. Μάλιστα, σημειώνει ότι είχε συνεργαστεί μαζί του σε εκπαίδευση προσομοιωτή για Airbus, αλλά και σε καταδύσεις, τονίζοντας ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο απόλυτα προσεκτικό, οργανωμένο και συνεπή ακόμη και στη μικρότερη λεπτομέρεια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι ο 34χρονος δεν καταδυόταν με συμβατικό εξοπλισμό, αλλά με σύστημα κλειστού κυκλώματος, το γνωστό Closed Circuit Rebreather (CCR), μία ιδιαίτερα εξειδικευμένη μέθοδο που απαιτεί εμπειρία, τεχνική γνώση και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Πρόκειται για εξοπλισμό που ανακυκλώνει το εκπνεόμενο αέριο, σε αντίθεση με τα πιο συνηθισμένα συστήματα ανοικτού κυκλώματος.

Ο άνθρωπος που υπογράφει την ανάρτηση επισημαίνει ακόμη ότι γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο σημείο κατάδυσης, καθώς βουτά εκεί επί 26 χρόνια, τόσο με αυτόνομη όσο και με ελεύθερη κατάδυση. Όπως αναφέρει, είναι αδύνατο σε αυτή τη φάση να ειπωθεί με βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβη, καθώς τα πιθανά σενάρια μπορεί να είναι πολλά, γι’ αυτό και ζητά να σταματήσουν οι αυθαίρετες κρίσεις και οι εύκολες εκτιμήσεις.

Η έκκλησή του είναι σαφής: να υπάρξει σεβασμός απέναντι στον νεκρό και την οικογένειά του, μέχρι να διαλευκανθούν οι συνθήκες της τραγωδίας και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Καθοριστική θεωρείται πλέον η νεκροψία-νεκροτομή, αλλά και ο τεχνικός έλεγχος του καταδυτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε ο 34χρονος την ώρα της κατάδυσης. Από τα δύο αυτά στοιχεία οι αρχές περιμένουν απαντήσεις για το τι οδήγησε στον θάνατό του.

Πέρα από τις συνθήκες της τραγωδίας, όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν νέο άνθρωπο με πάθος για τη ζωή, με αγάπη για τον αέρα, τη θάλασσα και την ταχύτητα. Από μικρός, όπως λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός του, ήθελε να γίνει πιλότος και ακολούθησε με συνέπεια αυτόν τον στόχο. Σπούδασε σε σχολή πιλότων στο εξωτερικό, ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του και στη συνέχεια εντάχθηκε στον χώρο της αεροπορίας, όπου προχώρησε σταδιακά και απέκτησε σημαντική εμπειρία, μέχρι να αναλάβει καθήκοντα κυβερνήτη.

Παράλληλα, η κατάδυση ήταν για εκείνον κάτι πολύ περισσότερο από ένα χόμπι. Ασχολούνταν συστηματικά, μεθοδικά και με εμπειρία, ακόμη και σε δύσκολα σημεία, όπως τα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, τα οποία θεωρούνται απαιτητικά ακόμη και για έμπειρους δύτες. Όσοι τον ήξεραν επιμένουν ότι γνώριζε καλά τις ιδιαιτερότητες του βυθού και των σημείων που επέλεγε.

Ξεχωριστή θέση στη ζωή του είχαν και οι μηχανές. Του άρεσαν οι διαδρομές, τα ταξίδια, ο κόσμος των δύο τροχών και οι αγώνες, στοιχεία που, σύμφωνα με φίλους του, συμπλήρωναν την εικόνα ενός ανθρώπου ανήσυχου, δραστήριου και βαθιά αφοσιωμένου σε όσα αγαπούσε.

