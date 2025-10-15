Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν ανακοίνωσαν προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών

Τόσο το Πακιστάν όσο και το Αφγανιστάν θα καταβάλουν ειλικρινείς προσπάθειες, μέσω διαλόγου, για να βρουν μια θετική λύση στο περίπλοκο αλλά επιλύσιμο αυτό ζήτημα, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν σε δήλωσή του.

15 Οκτ. 2025 16:53
Pelop News

Σε προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών, η οποία ξεκίνησε στις 6:00 μ.μ. τοπική ώρα (4 μ.μ. ώρα Ελλάδας), συμφώνησαν την Τετάρτη το Πακιστάν και η διοίκηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε το Ισλαμαμπάντ, μετά την έξαρση νέων συγκρούσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Τόσο το Πακιστάν όσο και το Αφγανιστάν θα καταβάλουν ειλικρινείς προσπάθειες, μέσω διαλόγου, για να βρουν μια θετική λύση στο περίπλοκο αλλά επιλύσιμο αυτό ζήτημα, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν σε δήλωσή του.


Νωρίτερα, νέα σύγκρουση ξέσπασε στα σύνορα των δύο χωρών, με αεροπορική επιδρομή των πακιστανικών δυνάμεων στην επαρχία Κανταχάρ και δεκάδες θύματα, επιδεινώνοντας τις σχέσεις των δύο γειτόνων και αναζωπυρώνοντας έναν παλιό πόλεμο επιρροής που «σιγοβράζει» από το 2021.

Ταυτόχρονα σημειώθηκαν νέες μάχες κατά μήκος της μεθορίου, με άμαχους και στρατιώτες να χάνουν τις ζωές τους. Συγκεκριμένα, οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ανακοίνωσαν ότι πάνω από 12 πολίτες τους σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν όταν πακιστανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ. Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ υποστήριξε ότι τέσσερις Πακιστανοί πολίτες τραυματίστηκαν από επιθέσεις «δυνάμεων των Ταλιμπάν» στην περιοχή Τσάμαν, ακριβώς απέναντι από τα σύνορα.


Σε δεύτερο περιστατικό στην πακιστανική συνοριακή περιοχή Ορακζάι, έξι παραστρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε μάχες με ενόπλους, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους ασφαλείας. Εννέα μαχητές σκοτώθηκαν επίσης, ενώ οι συγκρούσεις ξέσπασαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης μετά από τρομοκρατική επίθεση που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 11 Πακιστανούς στρατιώτες την προηγούμενη εβδομάδα.

Το πακιστανικό στρατιωτικό επιτελείο δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό, ωστόσο διέψευσε «κατηγορηματικά και εξοργιστικά ψεύδη», όπως τα χαρακτήρισε, τις κατηγορίες της Καμπούλ ότι επιτέθηκε στο Σπιν Μπολντάκ.

Στο μεταξύ, δύο νέες εκρήξεις ακούστηκαν και στο κέντρο της Καμπούλ σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο, στο φόντο ενός νέου επεισοδίου βίας με το γειτονικό Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε ότι βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο εξερράγη, καθώς και ένας ηλεκτρικός μετασχηματιστής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές στην αφγανική πρωτεύουσα, όπου ασθενοφόρα διέσχισαν το κέντρο της πόλης που φυλάσσεται από δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν.

 

Τα επεισόδια μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν προκάλεσαν ανησυχία διεθνώς. Η Κίνα κάλεσε τις δύο πλευρές να προστατεύσουν τους πολίτες και τις επενδύσεις της, η Ρωσία ζήτησε αυτοσυγκράτηση, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να βοηθήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.
