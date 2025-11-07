Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει τον Αυθεντικό μαραθώνιο

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει τον Αυθεντικό μαραθώνιο
07 Νοέ. 2025 15:34
Το Πανεπιστήμιο Πατρών δίνει δυναμικά το «παρών» στον Μαραθώνιο Αθήνας – Ο Αυθεντικός, συμμετέχοντας στον δρόμο “5km Universities Night Run” το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025, στις 7:30μμ.

Η ανακοίνωση αναφέρει: Με πίστη στις αξίες της συμμετοχής, της ομαδικότητας και της υγιούς άμιλλας, το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει για ακόμα μία χρονιά την κάλυψη των εξόδων της πανεπιστημιακής αποστολής όπως την εγγραφή, τη μετακίνηση και τη γενικότερη συμμετοχή των δρομέων. Προσφέρει σε φοιτήτριες, φοιτητές και μέλη του προσωπικού τη δυνατότητα να αγωνιστούν και να τερματίσουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο αλλά και να εκπροσωπήσουν επάξια το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μια διοργάνωση διεθνούς κύρους. Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες από την ανακοίνωση αφού το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο.

Η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, κα Ελένη Αλμπάνη, υπογραμμίζει τη σημασία τέτοιων συμμετοχών για το Πανεπιστήμιο Πατρών, τονίζοντας ότι «η συμμετοχή του πανεπιστημιακού πληθυσμού σε δράσεις μαζικού αθλητισμού αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Πατρών για την φυσική ευεξία, την ποιότητα ζωής, την κοινωνική συνοχή και την εξωστρέφεια των μελών του». Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με διαχρονική παρουσία σε εθνικά και διεθνή αθλητικά γεγονότα, ενισχύει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία και αναδεικνύει τις αξίες της συνεργασίας, της επιμονής και της συμμετοχικότητας, που αποτελούν θεμέλιο λίθο κάθε σύγχρονου πανεπιστημίου.

Την οργανωτική επιμέλεια της αποστολής έχει αναλάβει το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, διασφαλίζοντας την άρτια προετοιμασία και συμμετοχή. Με ενθουσιασμό, συμμετοχή και ομαδικό πνεύμα, το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί όλα τα μέλη του να γίνονται μέρος τέτοιων μοναδικών εμπειριών που προσφέρουν στην υγεία, στον αθλητισμό, στη συλλογικότητα.
