Το Πανεπιστήμιο Πατρών τιμά τους Τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Γραμμάτων με τελετή και βραβεύσεις

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει τον καθιερωμένο Εορτασμό των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση αποτελεί θεσμό για το Πανεπιστήμιο Πατρών και τιμά διαχρονικά τη συμβολή των Τριών Ιεραρχών στην παιδεία, τα γράμματα και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας παράλληλα την αριστεία, την προσφορά και το έργο της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η έναρξη της Τελετής θα πραγματοποιηθεί με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός του Εκπροσώπου του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνου Βλάση.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, κ. Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα:

«Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο στις αρχές του 21ου αιώνα: μεταρρυθμίσεις που έγιναν και δεν έγιναν».

Στο πλαίσιο της τελετής θα πραγματοποιηθεί:

-η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025,

-η απονομή τιμητικών διακρίσεων και οικονομικών βραβείων σε αριστεύσαντες/σασες αποφοίτους/ες του Ιδρύματος για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος,

-η απονομή υποτροφιών και βραβείων από δωρητές και φορείς,

o Υποτροφίες «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ»

o Υποτροφίες εις μνήμην «Α. Χ. ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ» (ΔΩΡΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΚΗΣ)

o Υποτροφία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ»

o Υποτροφία «ΚΕΒΡΕΚΙΔΗ»

o Βραβείο εις μνήμην «Θεόδωρου Δούτσου»

o Βραβεία «Ιατρικού Συλλόγου Πατρών»

o Βραβείο εις μνήμην «Παύλου Κορδοπάτη»

o Βραβείο εις μνήμην «Γεωργίου Λευθεριώτη»

o Βραβείο «Ανδρέα Φιλίππου» καθώς και

-η απονομή του Βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» 2025 και του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» 2025.

Η Τελετή θα μεταδοθεί και διαδικτυακά. Επίσης, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να εντοπίσετε την πρόσκληση καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της Τελετής Εορτασμού: https://www.upatras.gr/eortasmos-ton-trion-ierarchon-kai-tis-imeras-ton-grammaton-31-1-2026/

