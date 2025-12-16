Το «Παρά πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ ΒΙΝΤΕΟ

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση, η σειρά «Παρά πέντε» επιστρέφει, με το επίσημο τρέιλερ να δίνει μια πρώτη γεύση από τη μεγάλη τηλεοπτική επανένωση που έρχεται.

Στα πλάνα του τρέιλερ, οι αγαπημένοι ήρωες συναντιούνται ξανά: η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης) εμφανίζονται μαζί, 20 χρόνια μετά την ιστορία που αγαπήθηκε όσο λίγες από το τηλεοπτικό κοινό.

Το επετειακό επεισόδιο αναμένεται να προβληθεί τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, στις 21.00, μέσα από τη συχνότητα του MEGA, επαναφέροντας στη μικρή οθόνη μια από τις πιο εμβληματικές ελληνικές σειρές.





