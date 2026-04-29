Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει Φαραντούρη, Επιταχύνει για την Εξεταστική στη Βουλή για τις υποκλοπές και τη διεύρυνση

Το ΠΑΣΟΚ κινείται με στόχο, να καταθέσει μέσα στο προσεχές δεκαήμερο πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη βουλή για τις υποκλοπές, αναζητώντας γέφυρες συνεννόησης με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ανδρέας Κατσανιώτης: Δεν είμαστε αντάρτες αλλά ανησυχούντες

Η Χαριλάου Τρικούπη θα επιδιώξει μέχρι τότε να «κλειδώσει» τις 120 υπογραφές βουλευτών, που είναι αναγκαίες για να περάσει η πρόταση και να συσταθεί -ασχέτως της στάσης που θα κρατήσει η κυβερνητική παράταξη- η Εξεταστική Επιτροπή που θα ερευνήσει εκ νέου την υπόθεση.

Ανακοινώνεται ο Φαραντούρης

Παράλληλα θα επιχειρήσει την επανεκκίνηση της προσπάθειας στο πεδίο της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, με την ένταξη στο κόμμα στελεχών από όμορους χώρους- την ώρα δηλαδή, που ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού κάνουν τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία κόμματος. Θέμα ελάχιστου χρόνου θεωρείται για παράδειγμα η ένταξη του ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη, στο ΠΑΣΟΚ και στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών.

Η προσχώρηση Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ έχει επί της ουσίας προαναγγελθεί και από τον ίδιο σε όλες τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του, μέσω των οποίων έκανε λόγο για την ανάγκη «πολιτικής αλλαγής» και συσπείρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων» γύρω από έναν «στιβαρό πολιτικό πόλο με πρόγραμμα, στελέχωση και οργάνωση».

Η μετακίνησή του ευρωβουλευτή που εκλέχτηκε για πρώτη φορά με τη «σημαία» του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να γίνει ακόμη και εντός της τρέχουσας εβδομάδος, κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η δε ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ θα συνοδευτεί με το αίτημα συμμετοχής του στην οικογένεια των ευρωσοσιαλιστών, κάτι που επίσης είχε αφήσει ανοιχτό από την «εποχή» των εσωκομματικών εκλογών και αναταράξεων στον ΣΥΡΙΖΑ το 2024, όταν ο ευρωβουλευτής τασσόταν υπέρ της συσπείρωσης των «προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Η ένταξη του Νικόλα Φαραντούρη στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών δεν έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία.

Ήδη πριν την εκλογή του στην ευρωβουλή, αλλά και κατόπιν κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ των υποψηφίων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2024, ο Φαραντούρης είχε ταχθεί «υπέρ της συσπείρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ευρώπη ως ανάχωμα στην ακροδεξιά και στην αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας». Ο ίδιος στη συνέχεια άρχισε να οργανώνει εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν είτε στελέχη, είτε βουλευτές και ευρωβουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και τους ευρωσοσιαλιστές, προκαλώντας συχνά δυσφορία στην Κουμουνδούρου.

Η διαγραφή του πάντως από τον Σωκράτη Φάμελλο ανακοινώθηκε μετά από την εκδήλωση με την πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών Μαρία Καρυστιανού στις Βρυξέλλες για το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Στην εκδήλωση αυτή βέβαια συμμετείχε και ο Ισπανός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής, πρώην υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης Θαπατέρο στην Ισπανία και πρόεδρoς της επιτροπής ελευθεριών (LIBE), Χουάν Φερνάντο Λόπεζ Αγκιλάρ, με τον οποίο ο Φαραντούρης συνεργάζεται στενά στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία οι δύο τους είναι συντονιστές. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι ο κ. Φαραντούρης έχει στενή συνεργασία για την προώθηση διάφορων θεμάτων στην ευρωβουλή και με τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους κ.κ. Νίκο Παπανδρέου, Γιάννη Μανιάτη (και αντιπρόεδρος των ευρωσοσιαλιστών) και Σάκη Αρναούτογλου.

Η ένταξή του στην οικογένεια των ευρωσοσιαλιστών δεν αποκλείεται να φέρει αλλαγές και στη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς καθώς ο Φαραντούρης συμμετείχε στις Επιτροπές Συνταγματικών Υποθέσεων, Προϋπολογισμού, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Άμυνας και Ευρω-αμερικανικών σχέσεων, ενώ ο Κώστας Αρβανίτης είχε και έχει μέχρι σήμερα τη θέση του αντιπροέδρου της ευρωομάδας της Αριστεράς.

Η νέα φάση διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρηθεί με την ένταξη και άλλων στελεχών σε επόμενο τόνο. Συνεχίζει να ακούγεται έντονα η «επιστροφή» στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη (παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) και της Θεοδώρας Τζάκρη (ανεξάρτητη που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ), όπως και του Θάνου Μωραίτη.

