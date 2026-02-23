Το Πατρινό Καρναβάλι 2027 άρχισε ΦΩΤΟ

Φαντασμαγορική τελετή λήξης του Καρναβαλιού με την παρουσιά χιλιάδων Πατρινών και επισκεπτών.

23 Φεβ. 2026 12:38
Pelop News

Με πανηγυρικό και ιδιαίτερα φαντασμαγορικό τρόπο έπεσε η αυλαία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου ενώπιον χιλιάδων Πατρινών και επισκεπτών, που γέμισαν ασφυκτικά τον Μόλο της Αγίου Νικολάου.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης κηρύσσοντας την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2027, είπε: «Νέοι και νέες, Φίλες και φίλοι,
Το Πατρινό Καρναβάλι του 2026, το καρναβάλι της Ελλάδας, έφτασε στο τέλος του.

Ευχαριστώ εκ μέρους του Δήμου όλους όσους αυτές τις 35 μέρες ξεσήκωσαν την πόλη μας στο πολύχρωμο καρναβαλικό ταξίδι της.

Όλους εσάς, τους μικρούς και μεγάλους καρναβαλιστές, τους χιλιάδες επισκέπτες που βρεθήκατε εδώ αυτές τις μέρες και γίνατε κομμάτι της ιστορίας του Πατρινού Καρναβαλιού και πρωταγωνιστές αυτής της μεγάλης γιορτής.
Νέοι και νέες,

Όπως τα καταφέραμε στο Καρναβάλι, μπορούμε να δώσουμε συνέχεια.

Η ζωή είναι χαρά, εσείς ως πρωταγωνιστές της ζωής, της κάθε μέρας, σκορπίστε το σκοτάδι που προκαλούν αυτοί που κυριαρχούν.
Έχετε τη δύναμη!

Μπορείτε να φωτίσετε τη λεωφόρο της ζωής με χαρά, ελπίδα και όνειρα, γκρεμίζοντας κάθε εμπόδιο που δεν επιτρέπει να ζούμε όπως μας αξίζει.

Μπορείτε να βάλετε τη σφραγίδα σας σε ό,τι γίνεται!

Μην επιτρέπετε να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ!

Μην επιτρέπετε να σχεδιάζει κανείς χωρίς εσάς!

Καλή διασκέδαση σε όλους!

Να καεί ο βασιλιάς Καρνάβαλος!

Κηρύσσω την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού του 2027!

Λίγο νωρίτερα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας συνοδευόμενος από μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης, εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού και τη «Βασίλισσά» μας σημείωνε: «Καλησπέρα! Περάσαμε καλά; Ένας μήνας Καρναβάλι ήταν πολύ λίγος αλλά κάναμε και νιώσαμε τόσα πολλά! Ξεφαντώσαμε, γλεντήσαμε, δημιουργήσαμε στη μεγάλη γιορτή της πόλης. Η Πάτρα γέμισε με χιλιάδες καρναβαλιστές. Αποδείξαμε ότι το Πατρινό Καρναβάλι είναι το Καρναβάλι της Ελλάδας!

Βγήκαμε από την οθόνη, αφήσαμε τα κινητά, ήρθαμε κοντά.
Στο Καρναβάλι, στην γιορτή της χαράς δεν περισσεύει κανείς. Όλοι μαζί! Είναι έργο όλων μας!Το έχουμε και μας έχει ανάγκη.

Εδώ δίπλα στη θάλασσα ξεκινήσαμε, εδώ τελειώνουμε!

Ταξίδι! Κρατώ αυτή τη λέξη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη χαρά και στην ελπίδα!
Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. και τους εργαζόμενους της ΚΕΔΗΠ, τους εργαζόμενους όλων των υπηρεσιών του Δήμου, τους Σαμαρείτες, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τους Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Καλώ κοντά μας τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τον άνθρωπο που κάνει την Πάτρα πρωταγωνίστρια. Έχει κάτι να μας αναγγείλει…».

Μετά την κήρυξη της έναρξης του Καρναβαλιού του 2027 από τον Δήμαρχο, ο Καρνάβαλος παραδόθηκε στην πυρά με ένα φαντασμαγορικό τρόπο στη θάλασσα και σε συνδυασμό με την καταιγιστική ρίψη εντυπωσιακών πυροτεχνημάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, το μεγαλόπρεπο θέαμα έγινε χαιρετισμός για τους απανταχού καρναβαλιστές και ταυτόχρονα ανανέωση του ραντεβού για του χρόνου. Καλλιτεχνικός σχεδιασμός πυροτεχνημάτων: Παύλος Νάνος.

Πριν το επίσημο τελετουργικό της τελετής λήξης, ένα θαυμάσιο θεαματικό σόου με ακροβατικά από καλλιτέχνες τσίρκου που είχαν έναν «διάλογο» χωρίς λόγια με την τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Το πνεύμα του Καρναβαλιού, το ξωτικό προσπαθεί να πείσει την Τελάλισσα να συνεχίσει σε ρυθμό Καρναβαλιού, όμως αυτή ξέρει ότι πρέπει να ξεκουραστεί και να ανανεώσει το ραντεβού για του χρόνου βγάζοντας την αποκριάτικη στολή της.

Συμμετείχαν:

Σκηνοθετική επιμέλεια: Μαρία Βάρσου

Επιμέλεια κοστουμιών: Μαρία Βασιλάκη

Συμμετέχουν: Acrokuku (Ben Walker, Νίνα Σαββίδη), Fred Clarens Ashcraft, Ιωάννα Γεωργοπούλου, Νικολέτα Γιακουμέλου, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Τόνια Μπανιλα και η Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη.

Ο παρουσιαστής της Τελετής Δημήτρης Μουλίνος με τον δικό του, ξεχωριστό και εξωστρεφή τόνο μας θύμισε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης (Κρυμμένος Θησαυρός, Καρναβαλουπόλεις, Φεστιβάλ Παιδικού τραγουδιού, Καρναβάλι Μικρών, εκδηλώσεις στην περιφέρεια της πόλης).

Στην Τελετή Λήξης υπήρχε παράλληλη διερμηνεία από την Υπεύθυνη Ελληνικής Νοηματικής Κωφών & Βαρήκοων Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.

Μετά τη ρίψη των πυροτεχνημάτων ο δημοφιλής και ιδιαίτερα αγαπημένος τραγουδιστής της νεολαίας Sicario, ένα από τα πιο εκρηκτικά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής ξεσήκωσε το τεράστιο πλήθος με τις μεγάλες επιτυχίες του «Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κοντεύω», «Κούκλα», προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία τους πολυάριθμους θαυμαστές του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής συνοδευόμενος από εκλεκτούς μουσικούς και με την δυναμική παρουσία του δημιούργησε έντονη διάδραση με το κοινό. Ήταν μια συναυλία γεμάτη ένταση, μυστήριο και αξέχαστες στιγμές.

Η τελευταία νύχτα του Καρναβαλιού συνεχίστηκε στον Μόλο της Αγίου Νικολάου με Dj Party με τους djs Χρήστο Μιχαλόπουλο και Σάκη Χρονόπουλο.

Το Πατρινό Καρναβάλι 2027 άρχισε ΦΩΤΟ

 

