Το πατρινό βόλεϊ έχει μέλλον: Οι διακρίσεις των ακαδημιών και το στοίχημα της ανάπτυξης

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκαν τα Final-4 Νεανίδων και Εφήβων της ΕΣΠΕΠ, όπου οι πατρινές ομάδες σημείωσαν σημαντικές διακρίσεις, αποδεικνύοντας ότι το άθλημα διαθέτει μέλλον στην περιοχή.

Στις Νεανίδες, η ομάδα του Απόλλωνα Πάτρας κατέκτησε την πρώτη θέση στην Πελοπόννησο και εξασφάλισε το «εισιτήριο» για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι στις ακαδημίες του συλλόγου γίνεται πολύ καλή και συστηματική δουλειά.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η ομάδα της Παναχαϊκής, η οποία ήταν άξια φιναλίστ και αποδεικνύει ότι έχει θέσει στέρεες βάσεις ενόψει της επόμενης ημέρας. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από την εξαιρετική πορεία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής, η οποία έχει πολλές πιθανότητες να επιστρέψει στην Α2 Εθνική κατηγορία.

Αφήνοντας τις Νεανίδες και περνώντας στους Εφήβους, η ομάδα του Ερμής Πατρών κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην Πελοπόννησο, συνεχίζοντας τις διακρίσεις σε αναπτυξιακό επίπεδο. Παράλληλα, την τέταρτη θέση κατέλαβε η Ολυμπιάδα Πατρών, η οποία, όπως και ο Ερμής, επενδύει σταθερά τα τελευταία χρόνια στις ακαδημίες αγοριών.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι υπάρχει ταλέντο και αθλητές που μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο. Εκτός από τις παραπάνω ομάδες, υπάρχουν και άλλα σωματεία που εργάζονται με συνέπεια στις υποδομές τους, όπως η ΕΑΠ, ο Ερυθρός Αστέρας Πατρών, τα Αστέρια Κάτω Αχαΐας και ο Άθλος Πατρών, έστω και με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, όπως επιβάλλουν οι συνθήκες της εποχής.

Αυτό που απαιτείται το επόμενο διάστημα είναι πιο ενεργή στήριξη από τους φορείς του αθλήματος, όπως η ΕΟΠΕ και η ΕΣΠΕΠ σε τοπικό επίπεδο.

Το μεγάλο «στοίχημα» είναι η ουσιαστική επένδυση στις ακαδημίες, ώστε να αναδειχθούν νέα παιδιά τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα στον ανδρικό τομέα, όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντικό πρόβλημα. Άλλωστε, η Πάτρα διαθέτει παράδοση, τεχνογνωσία και φίλαθλο κοινό που αγαπά το βόλεϊ. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί και οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει. Οι επιτυχίες δεν μπορούν να βασίζονται σε αποσπασματικές προσπάθειες ή σε μεταγραφικές «λύσεις ανάγκης».

Η σταθερή ανάπτυξη έρχεται μόνο μέσα από τη βάση: από τα παιδιά που ξεκινούν σε μικρή ηλικία, μαθαίνουν σωστά το άθλημα και εξελίσσονται μέσα σε οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Και για να μην μένουμε μόνο στα συμπεράσματα, αλλά να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, καταθέτουμε μια συγκεκριμένη πρόταση: τη διοργάνωση σχολικών τουρνουά σε περιόδους που τα παιδιά δεν έχουν σχολικές υποχρεώσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι), με τη συμμετοχή προπονητών των ομάδων αλλά και καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

Βεβαίως, για να υλοποιηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία, απαιτείται συνεργασία των σχολικών μονάδων με τους αρμόδιους φορείς, ώστε η διοργάνωση να είναι άρτια και ελκυστική. Παράλληλα, η παρουσία γνωστών αθλητών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για τα παιδιά και να αποτελέσει «κράχτη» για τους επίδοξους πρωταθλητές του αύριο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



