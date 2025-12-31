Το pelop.gr σας εύχεται καλή χρονιά – Ευτυχισμένο το 2026!

Οι ευχές του pelop.gr για μια νέα χρονιά με υπευθυνότητα, αλήθεια στην ενημέρωση και πρόοδο για την κοινωνία

Το pelop.gr σας εύχεται καλή χρονιά - Ευτυχισμένο το 2026!
31 Δεκ. 2025 23:45
Pelop News

Το 2026 ας έρθει με υγεία για όλους, προσωπική και συλλογική δύναμη, καθαρό μυαλό και αισιοδοξία. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η ανάγκη για καλές ειδήσεις, αλήθεια, υπευθυνότητα και ουσιαστική ενημέρωση παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ευχόμαστε το νέο έτος να φέρει περισσότερα χαμόγελα, λιγότερη ένταση, πρόοδο στην κοινωνία, στην οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Να είναι μια χρονιά με σεβασμό στον άνθρωπο, αλληλεγγύη, διάλογο και λύσεις εκεί που υπάρχουν προβλήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr θα συνεχίσουν και το 2026 να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, με έγκυρη, αξιόπιστη και γρήγορη πληροφόρηση, δίνοντας βήμα στις φωνές της κοινωνίας και καταγράφοντας όσα έχουν πραγματική σημασία.

Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, ειρήνη και περισσότερες καλές ειδήσεις για τον τόπο μας και τον κόσμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:56 Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz ετοιμάζεται γίνει γονείς  
23:45 Το pelop.gr σας εύχεται καλή χρονιά – Ευτυχισμένο το 2026!
23:40 Στις κορυφαίες αγορές του 2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών
23:20 Μέτσοβο: Το ορεινό καταφύγιο για τις εορτές
23:00 Αυτά τα τρία ζώδια θα «αναγεννηθούν» το 2026
22:52 Πότε σταματά ένα κορίτσι να μεγαλώνει – Τι δείχνει η επιστήμη
22:39 Η Γαλλία εξετάζει το μπλοκάρισμα των social media στα παιδιά κάτω των 15 από την επόμενη σχολική χρονιά
22:26 ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στα οικιακά τιμολόγια τον Ιανουάριο παρά την άνοδο στην χονδρική
22:11 Ρόδι: Το κόκκινο φρούτο με τα πολλαπλά οφέλη για την υγεία
21:52 ΒΙΝΤΕΟ οι 4 καθημερινές ασκήσεις που σας κρατούν πιο δυνατούς μετά τα 60
21:40 Gmail: Σημαντικές αλλαγές το 2026, ποιες λειτουργίες που καταργούνται
21:28 Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά για την «Μεγάλη Χίμαιρα»: στο ERTFLIX
21:14 Οι αναρτήσεις του ηθοποιού Χρήστου Βαλαβανίδη, από το νοσοκομείο
21:00 ΒΙΝΤΕΟ οι έξι ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν στους κινηματογράφους το 2026
20:49 To Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας
20:39 Σοκ από 13χρονη που κατέρρευσε λόγω χρήση χασίς, νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία»
20:28 ΗΠΑ: Διευθύνων σύμβουλος έγινε «Αγιος Βασίλης» για τους εργαζόμενους, χάρισε απίστευτο ποσό
20:18 Ρεβεγιόν στο γήπεδο για τους παίκτες της Ολυμπιάδας
20:09 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου
19:58 Πάτρα: Οι πολίτες γέμισαν το κέντρο για τα τελευταία ψώνια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ