Το pelop.gr συμμετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις εκδηλώσεις μνήμης για την Εργατική Πρωτομαγιά συμμετέχουν σήμερα η εφημερίδα «Πελοπόννησος», το ενημερωτικό portal pelop.gr και ο ραδιοφωνικός σταθμός Peloponnisos FM 103.9.

Τα τρία μέσα ενημέρωσης, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική σημασία της 1ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης και αγώνα για τα εργατικά δικαιώματα, ενώνουν τη φωνή τους με τους εργαζόμενους και τα σωματεία που τιμούν την ιστορική επέτειο.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στις κινητοποιήσεις, δεν θα μεταδίδουν κανονικό πρόγραμμα, τηρώντας την απεργιακή στάση εργασίας, ενώ μεταδίδουν σήμερα περιεχόμενο μόνο από τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πάτρα και την υπόλοιπη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

