Το …πεσμένο φανάρι στην Σμύρνης
Αρκετά κοντά στο σημείο βρίσκεται σχολικό συγκρότημα και καθημερινά περνούν μικρά παιδιά.
Εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες υπάρχει ένα πεσμένο φανάρι -άγνωστο πώς- στην οδό Σμύρνης, στη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου.
Περίοικοι έχουν ζητήσει να αποκατασταθεί η βλάβη, αλλά τίποτα μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι.
Επείγει, όμως, να επιδιορθωθεί γιατί υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει κάποιον πεζό και μάλιστα, αρκετά κοντά βρίσκεται σχολικό συγκρότημα και καθημερινά περνούν μικρά παιδιά.
