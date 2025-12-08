Το πίτμπουλ κατασπάραξε τον 2χρονο σε 30 δευτερόλεπτα

Τριάντα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά ώστε το 2χρονο αγόρι να αφήσει την τελευταία του πνοή μετά την επίθεση που δέχτηκε από πίτμπουλ στην αυλή του σπιτιού του, στη Ζάκυνθο.

Οι γονείς του αγοριού και τα αδέρφια του δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο σκύλος που μάζεψαν από τον δρόμο κατασπάραξε το αγγελούδι τους.

Το πίτμπουλ ήταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στην περιοχή του Αγίου Λέοντα και το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση παρατημένο στον δρόμο.

Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί το πίτμπουλ

Το πίτμπουλ βρίσκεται σε καταφύγιο και αναζητείται άλλος χώρο στον οποίο θα μείνει το επόμενο διάστημα και θα παρακολουθείτε για να διαπιστωθεί γιατί είναι τόσο επιθετικό.

Ειδικότερα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα, θα παρακολουθεί το σκυλί και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί ή αν θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα την συμπεριφορά που θα επιδείξει.

Τα λόγια του πατέρα του

Ο πατέρας του 2 ετών αγοριού μίλησε στο Mega και περιέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας λέγοντας: «Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του; Και δεν είναι η αδυναμία του; Αυτά (τα 30 δευτερόλεπτα) “αρχίσανε” (ήταν αρκετά) για να μου το πάρουν από την αγκαλιά μου, η κόρη μου φώναξε και έτρεξα εγώ».

«Όχι δεν το είχε το σκυλί, στο στόμα το παιδί, εγώ άκουσα μόνο τη μικρή να φωνάζει, δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του» επεσήμανε.

Όπως καταγγέλλει ο χαροκαμένος πατέρας, οι κυνηγοί επιλέγουν την απόμερη περιοχή, που βρίσκεται το σπίτι προκειμένου, να εγκαταλείπουν τα κατοικίδια, που δεν θέλουν πλέον.

«Για αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω-γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί είναι ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το γιο μου» δήλωσε.

