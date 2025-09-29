Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Για ποιο λόγο αυξήθηκαν τα εισοδήματά της

Εισοδήματα 41.504,21 ευρώ δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πόθεν έσχες 2023 (αφορά το οικονομικό έτος 2022).

Παράλληλα δηλώνει τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους βρίσκονταν 20.293 ευρώ από εισοδήματα περασμένων ετών αλλά και 8 ακίνητα.

Τα 7 από τα 8 ακίνητα (από διαμερίσματα και αποθήκες έως αγροτεμάχια και μια θέση στάθμευσης) βρίσκονται στην Αιδηψό από γονικές παροχές ή κληρονομιά, με το 8ο να είναι διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή που αγόρασε το 2008.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.595 κ.ε. του 2004, αλλά και ένα στεγαστικό δάνειο 180.000 ευρώ που πήρε το 2008, με υπόλοιπο 11.780 ευρώ.

Στο πόθεν έσχες για το επόμενο οικονομικό έτος (2023), η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσιάζει αυξημένα εισοδήματα λόγω και της εισόδου της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή καθώς συνολικά δηλώνει 102.553,39 ευρώ.

Αντίθετα μειωμένες είναι οι καταθέσεις της φτάνοντας τα 4.355,98 ευρώ.

Ως προς τα ακίνητα και τα ΙΧ, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν παρουσιάζει μεταβολή ενώ στα δάνεια εμφανίζεται να έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου των 180.000 ευρώ από το 2008.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το οικονομικό έτος 2022

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το οικονομικό έτος 2023

