Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα – Χωρίς αλλαγές και με λίγες καταθέσεις

Σε επίπεδο καταθέσεων ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ δηλώνει 10.686,5 ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και έναν μηδενικό ειδικό λογαριασμό βουλευτή που άνοιξε το 2023 ενώ δεν υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα - Χωρίς αλλαγές και με λίγες καταθέσεις
29 Σεπ. 2025 12:45
Pelop News

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας το οικονομικό έτος 2022 (πόθεν έσχες 2023) δήλωσε εισοδήματα 75.050 ευρώ που, όπως σημειώνει, «είναι έσοδα του ΚΚΕ και κατατέθηκαν στο κόμμα»

Ως προς τις καταθέσεις, ο κ. Κουτσούμπας σε τρεις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα δήλωσε συνολικά 5.520,46 ευρώ.

Στο πεδίο ακίνητα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ δήλωσε δύο διαμερίσματα στη Λαμία από γονική παροχή

Το επόμενο οικονομικό έτος (2023), ο κ. Κουτσουμπάς δηλώνει έσοδα 66.157,68 ευρώ τα οποία και πάλι, κατά δήλωσή του, κατέθεσε στο ΚΚΕ.

Σε επίπεδο καταθέσεων ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ δηλώνει 10.686,5 ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και έναν μηδενικό ειδικό λογαριασμό βουλευτή που άνοιξε το 2023 ενώ δεν υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του.

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα για το οικονομικό έτος 2022

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα για το οικονομικό έτος 2023
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:23 Η Euroleague αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ
14:17 Η Lidl Ελλάς ενισχύει την Τράπεζα Τροφίμων με δωρεά 30.000 ευρώ
14:14 Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»
14:10 Θεοδωρικάκος: Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους
14:05 Ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη – Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει
14:03 Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στον Ντίνο Βγενόπουλο
13:55 Σκληρή προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο με τη Ρωσία
13:47 Πάτρα: Πρώτες αναδοχές πανελλαδικά από το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα – Ζεστή αγκαλιά για δύο παιδιά
13:40 Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας
13:33 Η Αστυνομία «σάρωσε» τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα – 91.610 έλεγχοι και συλλήψεις στα
13:26 Τα καρδιαγγειακά πρώτη αιτία θανάτου – Εκδήλωση στην Πάτρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
13:19 Το Welcome to UP 2025, υποδέχεται τρία από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της χώρας
13:11 Επίδομα Παιδιού: Από την Τρίτη (30/9) οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας Α21
13:04 Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Euroleague, δείτε πότε παίζουν οι «αιώνιοι»
12:58 Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου – Χωρίς ακίνητα και πολλές καταθέσεις
12:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θα σχεδιάσει νέα σύνορα στην Ουκρανία»
12:54 Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Για ποιο λόγο αυξήθηκαν τα εισοδήματά της
12:50 Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τα ακίνητα και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ
12:50 Ερασιτεχνικό: Το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα και το παράπονο…
12:45 Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ