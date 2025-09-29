Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη: Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, περιλαμβάνοντας στοιχεία για το καθαρό εισόδημα, τα ακίνητα, τις καταθέσεις και τις συμμετοχές σε επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Εισοδήματα: Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε συνολικά 70.457,39 ευρώ, εκ των οποίων 59.475,97 ευρώ προέρχονται από βουλευτική αποζημίωση.

Μετοχές και Ομόλογα: Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει 508.859 ευρώ και 20.479 δολάρια.

Καταθέσεις: Οι τραπεζικές καταθέσεις ανέρχονται σε 110.107,88 ευρώ, ενώ περιλαμβάνονται και 557,34 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών και 445,49 δολάρια.

Ακίνητα και οχήματα: Ο πρωθυπουργός διαθέτει 26 εγγραφές σε ακίνητα και δύο ΙΧ οχήματα, 1.500 και 875 κ.εκ.

Επιχειρηματική συμμετοχή: Συμμετέχει στην εταιρεία ΚΗΡΥΞ Α.Ε.

Δανειακές υποχρεώσεις: Το σύνολο των οφειλών φτάνει τα 160.560,55 ευρώ, εκ των οποίων 150.000 ευρώ οφείλονται στην αδερφή του, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2024 (χρήση 2023) ΕΔΩ.

To πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2023 (χρήση 2022) ΕΔΩ.

Η δημοσιοποίηση των δηλώσεων πόθεν έσχες γίνεται από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου της Βουλής και θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη, προσφέροντας πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτικών.

