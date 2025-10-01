Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Α1 Εθνική Γυναικών-Σάββατο αγωνίζονται ΝΟΠ και ΝΕΠ

01 Οκτ. 2025 11:22
Pelop News

Το ντέρμπι της πρεμιέρας για την Α1 Υδατοσφαίρισης Γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΝΟ Βουλιαγμένης θα πραγματοποιηθεί, εν τέλει, την Κυριακή (5/10) στις 15:00 μετά την ανακοίνωση του προγράμματος από την ΚΟΕ.

Το παιχνίδι στο κολυμβητήριο του Πειραιά, λοιπόν, θα διεξαχθεί μια ημέρα αργότερα απ ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αν και από το “ερυθρόλευκο” στρατόπεδο είχαν ζητήσει από την ΚΟΕ να γίνει την Δευτέρα.

Σε οτι αφορά τις ομάδες της Πάτρας, τόσο ο ΝΟΠ, όσο και η ΝΕΠ θα παίξουν Σάββατο.

Η ΝΕΠ  υποδέχεται στις 14.00 το ΝΟ Χανιών και ο ΝΟΠ στις 15.30 το ΝΟ Ρεθύμνου.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Σάββατο (4/10)

14:00 ΝΕ Πατρών – ΝΟ Χανίων

15:30 ΝΟ Πατρών – ΝΟ Ρεθύμνου

18:15 Πανιώνιος- Άλιμος ΝΑΣ

18:30 ΓΣ Ηλιούπολης – ΠΑΟΚ

Κυριακή (5/10)

13:00 ΑΝΟ Γλυφάδας – Εθνικός Πειραιά

15:00 Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης.
