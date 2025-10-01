Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Α1 Εθνική Γυναικών-Σάββατο αγωνίζονται ΝΟΠ και ΝΕΠ

Το ντέρμπι της πρεμιέρας για την Α1 Υδατοσφαίρισης Γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΝΟ Βουλιαγμένης θα πραγματοποιηθεί, εν τέλει, την Κυριακή (5/10) στις 15:00 μετά την ανακοίνωση του προγράμματος από την ΚΟΕ.

Το παιχνίδι στο κολυμβητήριο του Πειραιά, λοιπόν, θα διεξαχθεί μια ημέρα αργότερα απ ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αν και από το “ερυθρόλευκο” στρατόπεδο είχαν ζητήσει από την ΚΟΕ να γίνει την Δευτέρα.

Σε οτι αφορά τις ομάδες της Πάτρας, τόσο ο ΝΟΠ, όσο και η ΝΕΠ θα παίξουν Σάββατο.

Η ΝΕΠ υποδέχεται στις 14.00 το ΝΟ Χανιών και ο ΝΟΠ στις 15.30 το ΝΟ Ρεθύμνου.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Σάββατο (4/10)

14:00 ΝΕ Πατρών – ΝΟ Χανίων

15:30 ΝΟ Πατρών – ΝΟ Ρεθύμνου

18:15 Πανιώνιος- Άλιμος ΝΑΣ

18:30 ΓΣ Ηλιούπολης – ΠΑΟΚ

Κυριακή (5/10)

13:00 ΑΝΟ Γλυφάδας – Εθνικός Πειραιά

15:00 Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης.

