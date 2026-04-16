Το πρόγραμμα του Άθλου Πατρών στα μπαράζ ανόδου
Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Άθλου Πατρών στα μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική βόλεϊ που θα γίνουν το διάστημα 23-26 Απριλίου σε έδρα που ακόμα δεν έχει οριστεί, καθώς ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι ομάδες.
Πέμ. 23/4/2026
ΓΣ Ηλιούπολης – ΑΟ Νέοι Βύρωνος
ΣΦΠ Χανιά-Αθλος
Παρ. 24/4/2026
Πρωτ/της Ζ Περ. – ΓΣ Ηλιούπολης
ΑΟ Νέοι Βύρωνος – ΣΦΠ Χανιά
Σάβ. 25/4/2026
ΣΦΠ Χανιά – Πρωτ/της Ζ Περ.
Πρωτ/της ΕΣΠΕΠ – ΑΟ Νέοι Βύρωνος
Κυρ. 26/4/2026
Πρωτ/της Ζ Περ. Αθλος
ΓΣ Ηλιούπολης-ΣΦΠ Χανιά
Δευ. 27/4/2026
ΑΟ Νέοι Βύρωνος- Πρωτ/της Ζ Περ.
Αθλος – ΓΣ Ηλιούπολης
