Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Άθλου Πατρών στα μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική βόλεϊ που θα γίνουν το διάστημα 23-26 Απριλίου σε έδρα που ακόμα δεν έχει οριστεί, καθώς ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι ομάδες.

Πέμ. 23/4/2026

ΓΣ Ηλιούπολης – ΑΟ Νέοι Βύρωνος

ΣΦΠ Χανιά-Αθλος

Παρ. 24/4/2026

Πρωτ/της Ζ Περ. – ΓΣ Ηλιούπολης

ΑΟ Νέοι Βύρωνος – ΣΦΠ Χανιά

Σάβ. 25/4/2026

ΣΦΠ Χανιά – Πρωτ/της Ζ Περ.

Πρωτ/της ΕΣΠΕΠ – ΑΟ Νέοι Βύρωνος

Κυρ. 26/4/2026

Πρωτ/της Ζ Περ. Αθλος

ΓΣ Ηλιούπολης-ΣΦΠ Χανιά

Δευ. 27/4/2026

ΑΟ Νέοι Βύρωνος- Πρωτ/της Ζ Περ.

Αθλος – ΓΣ Ηλιούπολης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



