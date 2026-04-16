Το πρόγραμμα του Άθλου Πατρών στα μπαράζ ανόδου

16 Απρ. 2026 12:18
Pelop News

Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Άθλου Πατρών στα μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική βόλεϊ που θα γίνουν το διάστημα 23-26 Απριλίου σε έδρα που ακόμα δεν έχει οριστεί, καθώς ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι ομάδες.

Πέμ. 23/4/2026

ΓΣ Ηλιούπολης – ΑΟ Νέοι Βύρωνος

ΣΦΠ Χανιά-Αθλος

Παρ. 24/4/2026

Πρωτ/της Ζ Περ. – ΓΣ Ηλιούπολης

ΑΟ Νέοι Βύρωνος – ΣΦΠ Χανιά

Σάβ. 25/4/2026

ΣΦΠ Χανιά – Πρωτ/της Ζ Περ.

Πρωτ/της ΕΣΠΕΠ – ΑΟ Νέοι Βύρωνος

Κυρ. 26/4/2026

Πρωτ/της Ζ Περ. Αθλος

ΓΣ Ηλιούπολης-ΣΦΠ Χανιά

Δευ. 27/4/2026

ΑΟ Νέοι Βύρωνος- Πρωτ/της Ζ Περ.

Αθλος – ΓΣ Ηλιούπολης

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:45 Αρκίτσα: 72χρονη έπεσε στην επιβίβαση για Βόρεια Εύβοια και τραυματίστηκε στο κεφάλι
14:45 Πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών ενεργειακών εταιρειών – «Ηθική και οικονομικά αποτελεσματική» λύση
14:38 Γεωργιάδης για τη Μυρτώ: «Σε 1,5 λεπτό ήταν στα επείγοντα ο καρδιολόγος, έγιναν όλες οι προσπάθειες»
14:27 Συναγερμός στον Πάρνωνα: Εντοπίστηκαν 95 φόλες σε περιοχή Natura 2000
14:25 Γαλλία: Εκταφή μετά από 35 χρόνια για τη δολοφονία της Σοφί Νάρμ – Στο «μικροσκόπιο» ο Ντομινίκ Πελικό
14:15 H Λέσβος σε κατάσταση συναγερμού: Ο Σχοινάς καλεί εσπευσμένα κτηνοτρόφους και τυροκόμους για τον αφθώδη πυρετό
14:07 Πάτρα: Καθαρίστηκε η περιοχή μεταξύ των σχολείων Ανθούπολης και του Αρχαιολογικού Μουσείου
14:02 Συναγερμός στα Φαλάσαρνα: Νεκρός, γυμνός άνδρας εντοπίστηκε σε σπηλιά
13:51 Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο
13:50 Πάτρα: 12χρονος κατήγγειλε τον πατέρα του – Ζήτησε βοήθεια από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
13:43 Απέδρασε από τη ΔΕΕ και τον έπιασαν λίγη ώρα μετά στον Νέο Κόσμο
13:38 Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: «Τεράστιο θράσος» για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Βολές και για Λαζαρίδη
13:33 Προειδοποίηση από τον Δήμο Πατρέων: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων έως 15 Ιουνίου
13:22 Κατεβάστε το δάχτυλο και βγάλτε τον σκασμό
13:20 Φάμελλος σε Μητσοτάκη: «Παραιτηθείτε για να ανασάνει η χώρα» – Πίεση σε ΠΑΣΟΚ για πρόταση δυσπιστίας
13:17 Το Υπουργείο Εξωτερικών υλοποιεί το έργο ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου: Η διπλωματική ιστορία της Ελλάδας γίνεται ψηφιακά προσβάσιμη
13:16 Επανεμφάνιση Καρυστιανού με σκληρή επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα ΒΙΝΤΕΟ
13:08 Κεφαλονιά: «Έπαιξαν σχέδιο για το παιδί μου» – Σπαρακτικό ξέσπασμα από τον πατέρα της 19χρονης Μυρτώς
13:06 Κρίσιμο διπλό ραντεβού για τον ΝΟΠ
13:04 Πάτρα: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
