Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην EuroLeague

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του απαιτητικό πρόγραμμα στην EuroLeague, μετά την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν. Αυτό είναι το πρόγραμμα της ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τους επόμενους δύο και κάτι μήνες.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι τις 19 Δεκέμβρη

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 21:15: Ολυμπιακός – Ντουμπάι

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 21:15: Ολυμπιακός – Εφές

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 21:05: Μακάμπι – Ολυμπιακός

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 21:45: Μπάγερν – Ολυμπιακός

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 21:15: Ολυμπιακός – Μονακό

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 21:15: Ολυμπιακός – Χάποελ

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 21:15: Ολυμπιακός – Παρτίζαν

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 21:15: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 21:30: Αρμάνι – Ολυμπιακός

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 21:15: Ολυμπιακός – Παρί

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 21:00: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 21:15: Ολυμπιακός – Φενέρ

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 21:30: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 21:15: Ολυμπιακός – Βαλένθια

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 21:15: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



