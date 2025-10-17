Το ράλι του χρυσού: Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 4.300 δολάρια

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στηρίζουν το ράλι

17 Οκτ. 2025 9:51
Pelop News

Το ράλι του χρυσού συνεχίζεται ασταμάτητα, με την τιμή spot να φτάνει σήμερα στα 4.358 δολάρια ανά ουγκιά, καταγράφοντας κέρδη 65% από την αρχή του έτους και εβδομαδιαία άνοδο περίπου 8%, σε τροχιά για τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη της τελευταίας πενταετίας.

Οι επενδυτές στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο λόγω ανησυχιών για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ, τις διεθνείς εμπορικές εντάσεις και τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Λόγω των συνεχών ρεκόρ, η HSBC αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τη μέση τιμή του χρυσού, προβλέποντας πλέον 3.355 δολάρια/ουγκιά για το 2025 και 3.950 δολάρια/ουγκιά για το 2026, υποστηρίζοντας ότι η ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές θα συνεχίσει να ενισχύει την αγορά.

Στο μέτωπο των υπόλοιπων μετάλλων, η τιμή του ασημιού σημείωσε μικρή πτώση στο 53,86 δολάρια/ουγκιά, ενώ η πλατίνα και το παλλάδιο υποχώρησαν κατά 0,7% και 0,4% αντίστοιχα, παραμένοντας όμως σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών.

Οι διεθνείς εντάσεις συνεχίζονται: η Κίνα κατηγόρησε τις ΗΠΑ για πρόκληση πανικού γύρω από περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ενώ οι παγκόσμιες εξελίξεις στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία επηρεάζουν τις αγορές εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με αναλυτές, μια τιμή-στόχος για τον χρυσό 4.500 δολάρια ανά ουγκιά είναι πιθανή νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ανάλογα με τη διάρκεια των γεωπολιτικών και οικονομικών ανησυχιών.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
