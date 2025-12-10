«Το Σεντούκι της Γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση με κοινωνικά μηνύματα στο Royal Theater Patras

Μια ξεχωριστή διαδραστική χριστουγεννιάτικη παράσταση για όλη την οικογένεια, με έντονα κοινωνικά μηνύματα για τη διαφορετικότητα και τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, παρουσιάζεται στο Royal Theater Patras λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

«Το Σεντούκι της Γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση με κοινωνικά μηνύματα στο Royal Theater Patras
10 Δεκ. 2025 13:24
10 Δεκ. 2025 13:24
Pelop News

Μια οικογενειακή, διαδραστική και βαθιά συγκινητική χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση με κοινωνικό αποτύπωμα φιλοξενεί η Πάτρα, με τίτλο «Το Σεντούκι της Γιαγιάς», την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Royal Theater Patras (Ακτή Δυμαίων 51).

Η παράσταση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και συνδυάζει θέατρο, μουσική, τραγούδι, χορό, ακροβατικά και έντονο συναίσθημα, μεταφέροντας επί σκηνής δυνατά κοινωνικά μηνύματα για τη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα και τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας.

Η υπόθεση

Ο Λυκούργος και η Συλφίδα, δύο ξωτικά από το εργαστήρι παιχνιδιών του Αγίου Βασίλη, το σκάζουν και βρίσκονται στο δάσος των ευχών, εκεί όπου συναντούν τη μικρή Άννα, ένα γενναίο κορίτσι γεμάτο όνειρα και χαρά.

Στη δεύτερη πράξη, πολλά χρόνια αργότερα, η Άννα εμφανίζεται πια ως γιαγιά και στο επίκεντρο της ιστορίας μπαίνει η εγγονή της, η μικρή Ελπίδα. Η Ελπίδα έχει γεννηθεί με κινητικό πρόβλημα και κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, όμως αυτό δεν περιορίζει τα όνειρα και την επιθυμία της να γνωρίσει τον κόσμο σε έναν χώρο όπου όλοι σέβονται ο ένας τον άλλον.

Ο Λυκούργος εμφανίζεται ξανά στη ζωή της για να τη ξεσηκώσει, να παίξουν, να γελάσουν και να χορέψουν. Η μεγάλη της ευχή, όμως, είναι μία: να μη μείνει μόνη η γιαγιά της αυτά τα Χριστούγεννα, φωτίζοντας με ευαισθησία το ζήτημα της μοναξιάς των ηλικιωμένων.

«Το Σεντούκι της Γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση με κοινωνικά μηνύματα στο Royal Theater Patras

Μια παράσταση γεμάτη εικόνες και συναίσθημα

Η παράσταση συνοδεύεται από εντυπωσιακούς φωτισμούς, εφέ, κοστούμια, σκηνικά, τραγούδια, χορογραφίες και ενεργή συμμετοχή του κοινού, δημιουργώντας ένα ζωντανό, μαγικό σκηνικό που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και των ενηλίκων.

Λίγα λόγια για τη δημιουργό

Τη σεναριακή γραφή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ελένη Βασιλοπούλου, δημοσιογράφος και ιδρύτρια του juniorsclub.gr, ενός μέσου που δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε παιδιά και εφήβους. Είναι επίσης ιδρύτρια του Οργανισμού Safety Project, με έντονη φιλανθρωπική και κοινωνική δράση.

«Το Σεντούκι της Γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση με κοινωνικά μηνύματα στο Royal Theater Patras

Έχει δημιουργήσει αξιόλογες παιδικές θεατρικές παραστάσεις και ταινίες μικρού μήκους, όπως η ταινία «Ζω χωρίς να σε φοβάμαι» με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, που προβάλλεται σε σχολεία σε όλη τη χώρα. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται επίσης τα έργα «Άτλας, ο Γίγαντας των Χριστουγέννων» και «Η Ζωή είναι Επιθυμία», με μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Πληροφορίες – Εισιτήρια

Χώρος: Royal Theater Patras (Ακτή Δυμαίων 51)

Ημερομηνία: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Ώρα: 19:30

Πληροφορίες: 6932011395

Προσκλήσεις – εισιτήρια: Από το Royal Theater Patras ή μέσω more.com

«Το Σεντούκι της Γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση με κοινωνικά μηνύματα στο Royal Theater Patras

