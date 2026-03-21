Το συγκινητικό μήνυμα της Έμα Χέμινγκ για τον Μπρους Γουίλις και τη μάχη με την άνοια

Με αφορμή τα 71α γενέθλια του Μπρους Γουίλις, η Έμα Χέμινγκ μίλησε για το πώς η πορεία της οικογένειάς τους με τη μετωποκροταφική άνοια την οδήγησε στην ευαισθητοποίηση, την έρευνα και τη στήριξη των φροντιστών.

21 Μαρ. 2026 14:15
Η Έμα Χέμινγκ έστειλε ένα προσωπικό και βαθιά φορτισμένο μήνυμα με αφορμή τα 71α γενέθλια του Μπρους Γουίλις, εξηγώντας πως η μάχη της οικογένειάς τους με τη μετωποκροταφική άνοια (FTD) της άνοιξε τα μάτια στην πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες άλλες οικογένειες.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η σύζυγος του ηθοποιού ανέφερε ότι αυτό το ταξίδι την ενέπνευσε να δημιουργήσει το Emma & Bruce Willis Fund, με στόχο την ενημέρωση γύρω από τη νόσο, τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας και την ενίσχυση των ανθρώπων που φροντίζουν καθημερινά αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο μήνυμά της κάλεσε όσους θέλουν να τιμήσουν τον ηθοποιό να στηρίξουν το ταμείο ή να σταθούν έστω και με μια μικρή πράξη δίπλα σε έναν φροντιστή.

Το ταμείο που δημιουργήθηκε στη μνήμη της διαδρομής τους

Το νέο ταμείο, με την ονομασία Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support, λειτουργεί υπό την αιγίδα του Entertainment Industry Foundation και εστιάζει στην ευαισθητοποίηση για τη μετωποκροταφική άνοια, στη χρηματοδότηση της έρευνας και στη στήριξη των φροντιστών. Η Χέμινγκ είχε ανακοινώσει επίσημα την ίδρυσή του λίγες ημέρες νωρίτερα, σε εκδήλωση του Association for Frontotemporal Degeneration στη Νέα Υόρκη.

Ο Μπρους Γουίλις είναι πατέρας πέντε παιδιών: της Ρούμερ, της Σκάουτ και της Ταλούλα από τον γάμο του με τη Ντέμι Μουρ, αλλά και της Μέιμπελ και της Έβελιν με την Έμα Χέμινγκ. Η οικογένειά του είχε ανακοινώσει το 2022 ότι αποσύρεται από την υποκριτική μετά τη διάγνωση με αφασία, ενώ το 2023 έγινε γνωστό ότι πάσχει από μετωποκροταφική άνοια.

