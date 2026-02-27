Το συμβολικό Δέντρο της Γυναίκας ανθίζει στην Αμαλιάδα

Ο Δήμος Ήλιδας και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας προσκαλούν όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια πρωτότυπη και συμβολική δράση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8/02/2026.

Με κεντρικό σύνθημα «Ισότητα στην Πράξη», η καρδιά της Αμαλιάδας μεταμορφώνεται σε έναν χώρο έκφρασης και αλληλεγγύης. Από την 1η έως και τις 8 Μαρτίου, ένα συμβολικό «Δέντρο για τη Γυναίκα», θα βρίσκεται τοποθετημένο σε κεντρικό σημείο, περιμένοντας να «ντυθεί» με τις δικές σας λέξεις.

Κάθε κάτοικος, κάθε ηλικίας, έχει τη δυνατότητα να αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Μια σκέψη, μια ευχή, μια εμπειρία ή ένα μήνυμα δύναμης για τις γυναίκες που μας εμπνέουν. Λόγια που πηγάζουν από την καθημερινότητα, τους αγώνες και τα όνειρα, γίνονται οι καρποί ενός δέντρου που συμβολίζει την ανθεκτικότητα και την ενδυνάμωση.

Η δράση κορυφώνεται την ημέρα της γιορτής της γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 11:00 το πρωί, όπου δίνουμε το ραντεβού μας στο Πάρκο Μπελογιάννη. Σας περιμένουμε όλες και όλους για να ενώσουμε τις φωνές μας, να μοιραστούμε τα μηνύματα που συγκεντρώθηκαν και να στείλουμε μαζί ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμού.

Γιατί κάθε μήνυμα είναι μια ιστορία – και κάθε ιστορία αξίζει να ακουστεί. «Η δύναμη της γυναίκας είναι ζωή και η ζωή ανθίζει όταν μοιράζεται. Ας ριζώσουμε την ισότητα, ας ανθίσει η αλληλεγγύη».

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, κα Θεώνη Γεωργοπούλου: «Η 8η Μαρτίου δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης για τους αγώνες των γυναικών, αλλά μια ζωντανή υπενθύμιση ότι η Ισότητα κρίνεται καθημερινά, στην πράξη. Φέτος, ως Επιτροπή Ισότητας, επιλέγουμε έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Δημιουργούμε το “Δέντρο της Γυναίκας” στην καρδιά της πόλης μας, καλώντας κάθε πολίτη να γίνει κομμάτι μιας συλλογικής φωνής.

Θέλουμε να ακούσουμε τις σκέψεις, τις ελπίδες, αλλά και τις εμπειρίες των γυναικών της διπλανής πόρτας. Της μάνας, της εργαζόμενης, της φοιτήτριας, της αγωνίστριας της ζωής. Σας περιμένω όλες και όλους στο Πάρκο Μπελογιάννη, για να αποδείξουμε ότι όταν οι ιστορίες μας μοιράζονται, η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται.»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



