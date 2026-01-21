Το σύνθετο πριμ των παικτών της Σενεγάλης για την κατάκτηση του Copa Africa

Θα εισπράξουν από 115.000 ευρώ και οικόπεδα 1.500 τετραγωνικών μέτρων στην Πετίτ-Κοτ, μια δημοφιλή παράκτια περιοχή νότια της πρωτεύουσας, Ντακάρ

 

Το σύνθετο πριμ των παικτών της Σενεγάλης για την κατάκτηση του Copa Africa
21 Ιαν. 2026 23:38
Pelop News

Οι παίκτες της Σενεγάλης θα επιβραβευτούν για την κατάκτηση του Copa Africa. Ο πρόεδρος της χώρας, Μπασιρού Ντιομάγιε Φαγιέ, ανακοίνωσε ότι οι παίκτες θα εισπράξουν από 75 εκατομμύρια φράγκα CFA (Δυτικης Αφρικής), σχεδόν 115.000 ευρώ και οικόπεδα για την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου τους στο CopA Africa.

“Έχω δώσει σε κάθε Λιοντάρι 75 εκατομμύρια φράγκα CFA”, δήλωσε ο πρόεδρος την Τρίτη (20.01.2026) το βράδυ από το Παλάτι της Δημοκρατίας, διευκρινίζοντας ότι θα λάβουν επίσης οικόπεδα 1.500 τετραγωνικών μέτρων στην Πετίτ-Κοτ, μια δημοφιλή παράκτια περιοχή νότια της πρωτεύουσας, Ντακάρ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών Μέσων, ο Φαγιέ ανακοίνωσε επίσης χρηματικά έπαθλα για τους ηγέτες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF) και όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας που έστειλε η χώρα του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς και συνολικά 305 εκατομμύρια φράγκα CFA για το υπουργείο Αθλητισμού , σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Επιπλέον, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Πάπε Τιάου, και η υπόλοιπη ομάδα παρασημοφορήθηκαν σε επίσημη τελετή με τον βαθμό του Διοικητή του Εθνικού Τάγματος του Λέοντα, την υψηλότερη διάκριση της Σενεγάλης.

Ο πρόεδρος υποδέχτηκε τους παίκτες αφού παρέλασαν στους δρόμους του Ντακάρ την Τρίτη (20.01.2026), επιδεικνύοντας το τρόπαιό τους σε χιλιάδες πολίτες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Ο άνδρας μου δυσανασχέτησε, όταν έμεινα έγκυος στο πρώτο μας παιδί» αποκαλυπτική η Μπέσσυ Αργυράκη
23:38 Το σύνθετο πριμ των παικτών της Σενεγάλης για την κατάκτηση του Copa Africa
23:21 Βαλαβάνη για την απόκτηση του γιου της: Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφό σου, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Σοκ στην Παρί, ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του κατηγορούνται εμπορία ανθρώπων!
22:48 Η Ελλάδα έτοιμη για μεγάλα πράγματα, 18-9 τη Ρουμανία
22:45 Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του έξω από το μουσείο «CR7», ΒΙΝΤΕΟ
22:35 Πακιστάν: Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, ΒΙΝΤΕΟ
22:26 Αγωνία στην πτήση Ζάκυνθος-Αθήνα, προσγειώθηκε στη Χίο μετά από 97 λεπτά στον αέρα!
22:21 Ισπανία: Τριήμερη απεργία προκήρυξαν οι μηχανοδηγοί μετά τα δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα
22:12 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:10 Περιστέρι-Σαραγόσα: Έσταζε η οροφή, αναβλήθηκε το παιχνίδι
22:00 Βουλή: Μπάχαλο στη διακομματική των αγροτών, η Κωνσταντοπούλου κατέβασε τη Λινού από το βήμα
21:51 Ελλάδα-Ουγγαρία και Σερβία-Ιταλία στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού
21:40 Pulse: 16,5 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ
21:29 Τραγωδία στη Γλυφάδα, γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί λόγω της κακοκαιρίας
21:21 Σε αυτές τις περιοχές της Αττικής δεν έχουν ρεύμα!
21:11 Γροιλανδία: Δίνει οδηγίες προς τον πληθυσμό σε περίπτωση κρίσης
20:52 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή
20:51 Χάος στην Αττική: Καταστροφικές εικόνες σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα και Βάρη, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
20:42 Γαλλία: To 84% θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ