Το σύνθετο πριμ των παικτών της Σενεγάλης για την κατάκτηση του Copa Africa

Οι παίκτες της Σενεγάλης θα επιβραβευτούν για την κατάκτηση του Copa Africa. Ο πρόεδρος της χώρας, Μπασιρού Ντιομάγιε Φαγιέ, ανακοίνωσε ότι οι παίκτες θα εισπράξουν από 75 εκατομμύρια φράγκα CFA (Δυτικης Αφρικής), σχεδόν 115.000 ευρώ και οικόπεδα για την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου τους στο CopA Africa.

“Έχω δώσει σε κάθε Λιοντάρι 75 εκατομμύρια φράγκα CFA”, δήλωσε ο πρόεδρος την Τρίτη (20.01.2026) το βράδυ από το Παλάτι της Δημοκρατίας, διευκρινίζοντας ότι θα λάβουν επίσης οικόπεδα 1.500 τετραγωνικών μέτρων στην Πετίτ-Κοτ, μια δημοφιλή παράκτια περιοχή νότια της πρωτεύουσας, Ντακάρ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών Μέσων, ο Φαγιέ ανακοίνωσε επίσης χρηματικά έπαθλα για τους ηγέτες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF) και όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας που έστειλε η χώρα του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς και συνολικά 305 εκατομμύρια φράγκα CFA για το υπουργείο Αθλητισμού , σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Επιπλέον, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Πάπε Τιάου, και η υπόλοιπη ομάδα παρασημοφορήθηκαν σε επίσημη τελετή με τον βαθμό του Διοικητή του Εθνικού Τάγματος του Λέοντα, την υψηλότερη διάκριση της Σενεγάλης.

Ο πρόεδρος υποδέχτηκε τους παίκτες αφού παρέλασαν στους δρόμους του Ντακάρ την Τρίτη (20.01.2026), επιδεικνύοντας το τρόπαιό τους σε χιλιάδες πολίτες.

