Πάτρα: Το «Talks» αλλάζει χέρια και περνά σε νέο ιδιοκτήτη!

Εξελίξεις και κινητικότητα στον χώρο της εστίασης της Πάτρας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop.gr ένα από τα εμβληματικά cafe-εστιατόρια της πόλης αλλάζει χέρια.

Μιλάμε για το «talks» που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην πλατεία Υψηλών Αλωνιών, στέκι για πολλές ηλικιακές ομάδες και το οποίο περνά σε νέα χέρια.

Φαίνεται ότι η καθυστέρηση για την επαναλειτουργίας του καταστήματος για τη χειμερινή σεζόν δεν ήταν τυχαία και είχε να κάνει επειδή υπήρχαν συζητήσεις με ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, έδωσαν τα χέρια την Πέμπτη και πλέον απομένουν τα τυπικά να πέσουν οι υπογραφές.

Ο νέος ιδιόκτητης είναι άνθρωπος που γνωρίζει τα δεδομένα της εστίασης, καθώς διατηρεί ήδη ένα κατάστημα στην παραλία των Βραχνεϊκων και έχει πολλά σχεδία για ανακαίνιση του «talks», ενώ η έναρξη του πηγαίνει για Νοέμβριο-Δεκέμβριο.

Μάλιστα, πρόθεση του νέου ιδιόκτητη είναι το «talks» να είναι all day bar restaurant και να είναι ανοιχτό όλη τη μέρα και όχι από το μεσημέρι και μετά, όπως ίσχυε τον προηγούμενο χρόνο.

