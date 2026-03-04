Το Ταξί στην Ελλάδα Αλλάζει Επίπεδο: Η Πάτρα Πρωτοπορεί με το Πρώτο Phygital Οικοσύστημα Μετακίνησης από το Ταξί Express Πάτρας 450000 και τον Mr Booky

Μια νέα εποχή για τις αστικές μεταφορές στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στην Πάτρα, με την επίσημη παρουσίαση του καινοτόμου οικοσυστήματος Mr Booky από το Taxi Express Πάτρας 450000. Στο πλαίσιο της έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας Patras IQ, η αχαϊκή πρωτεύουσα επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως «φάρος» καινοτομίας, παρουσιάζοντας μια υπηρεσία που αποτελεί πανελλαδική αποκλειστικότητα.

Η Επανάσταση της Phygital Μετακίνησης

Από το 2022, το Ταξί Express 450000 ηγείται του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο, εισάγοντας το μοντέλο Phygital (Physical + Digital). Πρόκειται για την απόλυτη σύγκλιση της ψηφιακής νοημοσύνης με τη φυσική εμπειρία του δρόμου, δημιουργώντας μια ολιστική διαδρομή 3 σταδίων:

Smart Gateway (AI Assistant): Ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός Mr Booky AI παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη 24/7 μέσω του taxiexpresspatras.gr, λύνοντας κάθε απορία του επιβάτη πριν την επιβίβαση.

Smart Booking (Mr Booky App): Η πλέον σύγχρονη εφαρμογή κλήσης ταξί εξασφαλίζει άμεση ταυτοποίηση οχήματος και ταχύτητα ανταπόκρισης.

Smart Connectivity (Audio Hub): Μέσα στο όχημα, η διαδρομή αποκτά «φωνή» μέσω επιμελημένων Podcasts. Οι επιβάτες ενημερώνονται για τα hot events της πόλης, την τοπική αγορά και κοινωνικά μηνύματα, μετατρέποντας το ταξί σε έναν έξυπνο κόμβο (Smart Hub) ενημέρωσης.

Στρατηγικοί Πυλώνες και Τοπική Ανάπτυξη

Η στρατηγική του Ταξί Express 450000 εδράζεται σε τρεις πυλώνες: τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), την Οικονομική Συνέργεια με τη διασύνδεση της τοπικής επιχειρηματικότητας και το Κοινωνικό Αποτύπωμα. Ο Mr Booky δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, αλλά ένα στρατηγικό οικοσύστημα που συνδέει ξενοδοχεία, εστίαση και εμπόριο σε μία ενιαία πλατφόρμα.

«Η καινοτομία ξεκινά από την Πάτρα. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ολιστικής πλατφόρμας όπου η μετακίνηση, η ενημέρωση και η τοπική αγορά θα συνυπάρχουν σε μία οθόνη και σε μία διαδρομή», αναφέρει ο διευθυντής του συνεταιρισμού, κύριος Τζουβέκας Σωτήριος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



