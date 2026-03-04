Το Ταξί στην Ελλάδα Αλλάζει Επίπεδο: Η Πάτρα Πρωτοπορεί με το Πρώτο Phygital Οικοσύστημα Μετακίνησης από το Ταξί Express Πάτρας 450000 και τον Mr Booky

Στο πλαίσιο της έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας Patras IQ, η αχαϊκή πρωτεύουσα επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως «φάρος» καινοτομίας, παρουσιάζοντας μια υπηρεσία που αποτελεί πανελλαδική αποκλειστικότητα.

Το Ταξί στην Ελλάδα Αλλάζει Επίπεδο: Η Πάτρα Πρωτοπορεί με το Πρώτο Phygital Οικοσύστημα Μετακίνησης από το Ταξί Express Πάτρας 450000 και τον Mr Booky
04 Μαρ. 2026 15:08
Pelop News

Μια νέα εποχή για τις αστικές μεταφορές στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στην Πάτρα, με την επίσημη παρουσίαση του καινοτόμου οικοσυστήματος Mr Booky από το Taxi Express Πάτρας 450000. Στο πλαίσιο της έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας Patras IQ, η αχαϊκή πρωτεύουσα επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως «φάρος» καινοτομίας, παρουσιάζοντας μια υπηρεσία που αποτελεί πανελλαδική αποκλειστικότητα.

Η Επανάσταση της Phygital Μετακίνησης

Από το 2022, το Ταξί Express 450000 ηγείται του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο, εισάγοντας το μοντέλο Phygital (Physical + Digital). Πρόκειται για την απόλυτη σύγκλιση της ψηφιακής νοημοσύνης με τη φυσική εμπειρία του δρόμου, δημιουργώντας μια ολιστική διαδρομή 3 σταδίων:

Smart Gateway (AI Assistant): Ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός Mr Booky AI παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη 24/7 μέσω του taxiexpresspatras.gr, λύνοντας κάθε απορία του επιβάτη πριν την επιβίβαση.

Smart Booking (Mr Booky App): Η πλέον σύγχρονη εφαρμογή κλήσης ταξί εξασφαλίζει άμεση ταυτοποίηση οχήματος και ταχύτητα ανταπόκρισης.

Το Ταξί στην Ελλάδα Αλλάζει Επίπεδο: Η Πάτρα Πρωτοπορεί με το Πρώτο Phygital Οικοσύστημα Μετακίνησης από το Ταξί Express Πάτρας 450000 και τον Mr Booky

Smart Connectivity (Audio Hub): Μέσα στο όχημα, η διαδρομή αποκτά «φωνή» μέσω επιμελημένων Podcasts. Οι επιβάτες ενημερώνονται για τα hot events της πόλης, την τοπική αγορά και κοινωνικά μηνύματα, μετατρέποντας το ταξί σε έναν έξυπνο κόμβο (Smart Hub) ενημέρωσης.

Στρατηγικοί Πυλώνες και Τοπική Ανάπτυξη

Η στρατηγική του Ταξί Express 450000 εδράζεται σε τρεις πυλώνες: τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), την Οικονομική Συνέργεια με τη διασύνδεση της τοπικής επιχειρηματικότητας και το Κοινωνικό Αποτύπωμα. Ο Mr Booky δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, αλλά ένα στρατηγικό οικοσύστημα που συνδέει ξενοδοχεία, εστίαση και εμπόριο σε μία ενιαία πλατφόρμα.

«Η καινοτομία ξεκινά από την Πάτρα. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ολιστικής πλατφόρμας όπου η μετακίνηση, η ενημέρωση και η τοπική αγορά θα συνυπάρχουν σε μία οθόνη και σε μία διαδρομή», αναφέρει ο  διευθυντής του συνεταιρισμού, κύριος Τζουβέκας Σωτήριος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Κάρπαθος: Έφτασαν οι πύραυλοι Patriot
18:35 Εκδήλωση στην Πάτρα για τις δασικές πυρκαγιές από τον ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε
18:30 Πάτρα – Ανάπλαση ΑΣΟ: Ποια αθλήματα θα φιλοξενηθούν στον Πολυχώρο, πλάνο για Μουσείο Σταφίδας
18:21 «Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια, όλα είναι προληπτικά προς το παρόν» τονίζει Έλληνας φοιτητής από την Κύπρο
18:11 Δράση για τον σχολικό εκφοβισμό από το 44ο δημοτικό σχολείο Πατρών
18:09 Νάπολη: Μια πόλη που σε κερδίζει με χάος, ιστορία και την καλύτερη πίτσα του κόσμου
18:07 Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Καλαβρύτων
18:04 Χειροπέδες στη μητέρα 14χρονου, που επιτέθηκε σε συνομήλικό του με ξύλινο αντικείμενο!
17:54 Πάτρα: Νίκη της ζωής για το βρέφος με μηνιγγίτιδα – Βγήκε από τη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ μετά από 11 ημέρες
17:49 Επικό το εικαστικό της World Athletics για το μεγάλο ρεκόρ του Καραλή
17:39 Πόλεμος: Ανασύρθηκαν 87 σοροί από τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό
17:29 Πριν εμφανιστεί η νόσος: Η περίοδος ψυχικής πίεσης που συχνά προηγείται
17:24 Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»
17:21 Άγκυρα: «Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, πήγαινε στην Κύπρο και όχι στην Τουρκία»
17:16 Τροχαίο στο Ηράκλειο: Τούμπαρε αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο οδηγός ΦΩΤΟ
17:15 Η Ευρώπη θέλει περισσότερη παραγωγή εντός ΕΕ – Το σχέδιο της Κομισιόν και οι επιφυλάξεις
17:12 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: 127 σύνεδροι θα εκλεγούν στην Αχαΐα – Αναλυτικά τα εκλογικά κέντρα και οι προθεσμίες
17:10 Αυτός είναι ο διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που «έφαγε» 15 μήνες φυλακή από ελληνικό δικαστήριο!
17:08 Έψαλαν στον δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο τα κάλαντα της άνοιξης
17:01 Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που καταρρίπτεται drone στον ουρανό της Κύπρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ