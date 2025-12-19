To ταξίδι για 22χρονη στο Αίγιο, η καταγγελία για βιασμό και ληστεία

Βιασμό και ληστεία κατήγγειλε 22χρονη, στο Αίγιο, με τους αστυνομικούς να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος δραστών που ταυτοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή υποστήριξε πως μετέβη οδικώς από την Καλαμάτα στο Αίγιο μαζί με συνομήλικη συγγενή της, τον σύζυγο αυτής και ακόμη ένα συγγενικό πρόσωπο. Κατά την άφιξή τους , φέρεται να της χορηγήθηκε φαρμακευτική ουσία σε ποτό.

Ακολούθως, όπως καταγγέλθηκε ένας εκ των ανδρών προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ παράλληλα της αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 10.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα που φορούσε.

Οι φερόμενοι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται.

