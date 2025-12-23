Το «Ταξίδι στη χώρα της Αλήθειας» στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Η πρωτότυπη μουσική παράσταση «Ταξίδι στη χώρα της Αλήθειας», από τα «Ηχοχρώματα» Χορωδία και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Πάτρας, στις Γραμμές Τέχνης, στην Πάτρα.

23 Δεκ. 2025 10:48
Pelop News

Τα «Ηχοχρώματα» Χορωδία και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Πάτρας ταξίδεψαν στον κόσμο των Χριστουγέννων με την πρωτότυπη μουσική παράσταση «Ταξίδι στη χώρα της Αλήθειας» σε μουσική της Δήμητρας Πίτσου και σκηνοθεσία της Δανάης Καλαχώρα, που παρουσιάστηκε την Παρασκευή στις 19/12/2025 και ώρα 20.30 μμ, στο θέατρο Γραμμές Τέχνης στην Πάτρα.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή και τα «Ηχοχρώματα» θέλουν να εκφράσουν ευχαριστίες προς το κοινό της πόλης, για τη στήριξη και την αγάπη που εισπράττουν σε κάθε εμφάνισή τους. Το κοινό που παρακολούθησε την μουσική παράσταση εκφράστηκε με λόγια θερμά για όλους τους συντελεστές της και το σύνολο της παράστασης. Ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια διατυπώθηκαν για τις πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις που πλαισίωσαν το μουσικό παραμύθι «Ταξίδι στη χώρα της Αλήθειας», δημιουργία της μαέστρου και συνθέτριας κ. Δήμητρας Πίτσου που «υπογράφει» καλλιτεχνικά την εν λόγω μουσική παράσταση.

Μετά το πέρας και προς την έξοδο, όλοι απόλαυσαν τα υπέροχα χριστουγεννιάτικα γλυκά και εδέσματα με τη συνοδεία τοπικών παραδοσιακών οίνων, όπου προσέφεραν τοπικές επιχειρήσεις για τα «Ηχοχρώματα». Το κλίμα ήταν γιορτινό και Χριστουγεννιάτικο και έτσι ολοκληρώθηκε μία όμορφη βραδιά γεμάτη φαντασία και πολύ μουσική.

Εν τω μεταξύ την Κυριακή στις 21/12/2025 και ώρα 12.30 μμ, μετά από τιμητική πρόσκληση, οι χορωδίες: «Ηχοχρώματα Femina» και «Ηχοχρώματα kids» τραγούδησαν για το έργο της «Μέριμνας» στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στην αίθουσα δίπλα από το θέατρο Απόλλων. Είναι σημαντικό να συμβάλουμε ο κάθε ένας με τις δυνάμεις του για το έργο οργανισμών που βοηθούν παιδιά και μεγάλους που το έχουν ανάγκη.

 

 

