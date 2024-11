Το… ταξίδι του Καραγιαννίδη από το Καλοχώρι στην Εθνική!

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης είναι το νέο πρόσωπο που μας…σύστησε από την περυσινή περίοδο στo υψηλότερο επίπεδο του Ελληνικού μπάσκετ ο Προμηθέας. Ραγδαία η εξέλιξή του που «ανάγκασε» τον Βασίλη Σπανούλη να τον καλέσει για πρώτη φορά στην Εθνική μας ομάδα των Ανδρών για τα παιχνίδια, που θα δώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τη Μεγάλη Βρετανία για την προκριματική φάση του EuroBasket 2025.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ!

Στην πρόσφατη νίκη της ομάδας της Πάτρας επί της ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος με 84-76 ο Αντώνης Καραγιαννίδης έκανε νταμπλ-νταμπλ και πραγματοποίησε την εμφάνιση της ζωής του, μέχρι την επόμενη!

Σκόραρε 19 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ έχοντας ακόμη δύο κοψίματα με 5/7 βολές, 7/9 δίποντα σε 27.27 συμμετοχής. Συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο ranking και αναδείχτηκε MVP of the Week της Stoiximan Greek Basketball League.

WHO IS WHO

Το…ταξίδι του 22χρονου (13 Μαρτίου 2002, 2,06 μ.) σέντερ/φόργουρντ στον χώρο του μπάσκετ ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Μέγα Αλέξανδρου Καλοχωρίου και γρήγορα το ταλέντο του έγινε γνωστό με αποτέλεσμα στα 15 του να ενταχθεί στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Στον δικέφαλο του Βορρά έμεινε έως τα 19 του χρόνια υπογράφοντας και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ακολούθως μεταγράφηκε στη Δόξα Λευκάδας με την οποία αγωνίστηκε στη Β’ Εθνική και μετά από μία σεζόν επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Αίαντα Ευόσμου, με τον οποίο αγωνίστηκε στην Α2 Εθνική, σημερινή Elite League.

Στον Προμηθέα εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2023, ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε επιλεγεί στην πρώτη 10άδα και συγκεκριμένα στο νούμερο 7 του ιστορικού πρώτου International Draft της G-League από τους Τέξας Λέτζεντς, θυγατρικής ομάδας των Ντάλας Μάβερικς στη G-League.

«Αρχικά είχα αποφασίσει να κάνω το ταξίδι στις ΗΠΑ και να ενταχθώ στους Τέξας Λέτζεντς» θυμήθηκε γυρίζοντας λιγάκι τον χρόνο πίσω ο Αντώνης Καραγιαννίδης και πρόσθεσε: «Ομως τελικά επέλεξα να αποδεχτώ την πρόταση του Προμηθέα και να συνεργαστώ με τον κόουτς Παπαθεοδώρου. Εννοείται ότι ήδη νιώθω πάρα πολύ δικαιωμένος για αυτή μου την επιλογή».

«ΕΚΠΛΗΞΗ Η ΚΛΗΣΗ»

«Για να είμαι ειλικρινής η κλήση μου στην Εθνική ομάδα ήταν μία έκπληξη, αλλά παράλληλα και μία επιβράβευση. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και να δικαιώσω τον κόουτς Σπανούλη, και όλοι όσοι πιστεύουν σε εμένα» επισήμανε ο Αντώνης Καραγιαννίδης και συμπλήρωσε: «Πλέον θα ήθελα να μονιμοποιηθώ σε αυτό το επίπεδο. Να ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά παιδιά με ταλέντο, αλλά θα πρέπει να τους δείξουν εμπιστοσύνη για να μπορέσουν να αναδειχτούν».

«ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΕΤΟΙΜΟΣ»

Για την παρουσία του στον Προμηθέα τη σεζόν 2023-24 ο Νίκος Καραγιαννίδης τόνισε: «Να πώ την αλήθεια πέρυσι δεν ήμουν έτοιμος. Χρειαζόμουν δουλειά σε πολλούς τομείς και φυσικά στην ψυχολογία για να χτίσω την αυτοπεποίθησή μου. Στον Προμηθέα μου έδωσαν πολλά και έμαθα αρκετά. Τι πρέπει να κάνω, πώς να μάθω να δουλεύω. Ξέρω ότι έχω πάρα πολλά να βελτιώσω. Το καλοκαίρι που πέρασε δούλεψα αρκετά με τον κ. Λαψάνη, που είναι ο γυμναστής στην ομάδα μας. Μέχρι να ενταχθώ στην οικογένεια του Προμηθέα νόμιζα ότι δουλεύω. Όμως μου έδειξαν πώς να δουλεύω και να δουλεύω σωστά. Μου έδειξαν τον τρόπο και τον δρόμο».

Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Ηλία Παπαθεοδώρου υπογραμμίζοντας τα εξής: «Πιστεύω ότι ταίριαξα πολύ με τη νοοτροπία του κόουτς. Μου έμαθε και συνεχίζει να με μαθαίνει για το παιχνίδι, να αντιλαμβάνομαι πράγματα και πώς να συμπεριφέρομαι στο παρκέ».

