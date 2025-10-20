Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας χαρτογραφεί το Τεχνολογικό Οικοσύστημα της Πάτρας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει μια ισχυρή αναπτυξιακή πρωτοβουλία για την περιοχή: τη χαρτογράφηση και αποτύπωση του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Πάτρας, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής τεχνολογικής και αναπτυξιακής ταυτότητας για ολόκληρη την περιοχή.

Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και σηματοδοτεί το πρώτο οργανωμένο βήμα για τη συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση του ερευνητικού και τεχνολογικού δυναμικού της περιοχής.

Σκοπός είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Πάτρα και η Αχαΐα να αποκτήσουν μια ξεκάθαρη στρατηγική αναπτυξιακή επιλογή και να αναδειχθούν ως ο τρίτος πυλώνας καινοτομίας στην Ελλάδα, αποκτώντας την «ταυτότητα» που τόσα χρόνια αναζητούν μετά την αποβιομηχάνιση.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η νέα εποχή για την Πάτρα πρέπει να οικοδομηθεί πάνω στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. – την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία – αξιοποιώντας το ισχυρό ακαδημαϊκό και επιστημονικό δυναμικό της περιοχής

Η δράση του ΤΕΕ δεν περιορίζεται στη συλλογή δεδομένων. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεικτών και αναλύσεων που θα επιτρέψουν:

-την αποτύπωση του πραγματικού ερευνητικού και τεχνολογικού κεφαλαίου,

-τον εντοπισμό κόμβων καινοτομίας και συνεργασίας,

-τη χαρτογράφηση τομέων εξειδίκευσης (όπως μικροηλεκτρονική, αγροτεχνολογία, μπλε οικονομία, πράσινες τεχνολογίες, ψηφιακή υγεία),

– τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και τις εξαγωγές.

Από την αποβιομηχάνιση , στην ATMEL και στο μέλλον της καινοτομίας

Η Πάτρα έχει ιστορικά συνδεθεί με την τεχνολογία. Από τη δεκαετία του ’90, με την παρουσία της ATMEL Hellas – μιας από τις κορυφαίες εταιρείες μικροηλεκτρονικής στην Ευρώπη – η πόλη αποτέλεσε σημαντικό κόμβο υψηλής τεχνολογίας, συγκεντρώνοντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Η ATMEL δημιούργησε στη Πάτρα ένα οικοσύστημα τεχνολογίας που συνέβαλε καθοριστικά στη γένεση νεοφυών εταιρειών και τεχνοβλαστών, αρκετοί εκ των οποίων συνεχίζουν σήμερα την πορεία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πρωτοβουλία του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας έρχεται να ξαναπιάσει αυτό το νήμα της τεχνολογικής συνέχειας — αυτή τη φορά με θεσμική οργάνωση, στρατηγική στόχευση και σύγχρονα εργαλεία χαρτογράφησης και τεκμηρίωσης.

Στόχος είναι να αναδειχθεί το σύνολο του τεχνολογικού κεφαλαίου της περιοχής και να μετατραπεί σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης.

Η δράση ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την ενίσχυση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας, όπως αυτές αποτυπώνονται σε εκθέσεις του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Πρύτανη κ. Χρήστο Μπούρα, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής τεχνολογικής ανάπτυξης που θα αξιοποιεί το ερευνητικό πλεονέκτημα της περιοχής και θα το μετατρέπει σε οικονομική και κοινωνική αξία.

«Η Πάτρα και η ευρύτερη περιοχή διαθέτει το επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο για να αποτελέσουν τον τρίτο εθνικό πυλώνα καινοτομίας. Είναι η στιγμή αυτό το πλεονέκτημα να μετατραπεί σε στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η χαρτογράφηση αυτή είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα ώστε αυτή η δυναμική να μετατραπεί σε στρατηγική ανάπτυξης», τονίζει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος.

«Η τεχνολογία και η καινοτομία δεν είναι απλώς μια επιλογή για τη Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα – είναι η μόνη στρατηγική που μπορεί να εξασφαλίσει διατηρήσιμη ανάπτυξη, να άρει περιφερειακές ανισότητες και να δώσει ξανά πνοή στην περιοχή. Είναι το πρώτο βήμα για να ξανακερδίσει η περιοχή τη θέση που της αξίζει στον εθνικό και ευρωπαϊκό χάρτη ανάπτυξης», καταλήγει ο κ. Καραχάλιος.

