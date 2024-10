Το The Lost Explorer Mezcal κατακτά το 1o Salonica Bar Show με αρώματα και γεύσεις από το Μεξικό!

Η Δυναμική ΑΕ, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του πιο πολυβραβευμένου mezcal παγκοσμίως, The Lost Explorer Mezcal, συμμετείχε στο 1ο Salonica Bar Show, το απόλυτο γεγονός του bartending στη Θεσσαλονίκη, που διοργανώθηκε στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2024. Με την ξεχωριστή φιλοσοφία του, “Slow down & Sip Curiously”, το premium mezcal, The Lost Explorer κατάφερε να εντυπωσιάσει κοινό και επαγγελματίες, προσφέροντας μοναδικές γευστικές εμπειρίες, με τα τρία διαφορετικά αποστάγματά του, Espadín, Tobalá και Salmiana, να κλέβουν την παράσταση με τη μοναδική γεύση και το πρωτότυπο design τους.

Το λογότυπο που είναι χαραγμένο στις φιάλες των μπουκαλιών αντιπροσωπεύει τα τέσσερα φυσικά οικοσυστήματα του κόσμου – δάσος, ωκεανός, έρημος και ήλιος. Τα «πλάσματα» σε κάθε ετικέτα γνωστά ως Alebrije, είναι εμπνευσμένα από τον πολιτισμό και τους μύθους της Οαχάκα. Τα μπουκάλια είναι φτιαγμένα από περισσότερα από 50% ανακυκλωμένα υπολείμματα κρυστάλλου, με πώμα από φυσικό πιστοποιημένο ξύλο και με βιοδιασπώμενο φυσικό κερί μέλισσας από το Μεξικό.

Το ταξίδι του The Lost Explorer mezcal στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε με το Opening Party του Salonica Bar Week στις 29 Σεπτεμβρίου, όπου είχε το δικό του εντυπωσιακό stand. Το κοινό είχε την ευκαιρία να εξερευνήσει τις τρεις μοναδικές ποικιλίες mezcal: την απαλότητα του Espadín, τη γήινη ένταση του Tobalá και την εξαιρετική εκλεπτυσμένη γεύση της Salmiana μέσα από πραγματικά εμπνευσμένα cocktails από τον κ. Γιάννη Μπάκο, Spirits Market Developer για την ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ.

Η εμπειρία συνεχίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, όπου το stand του The Lost Explorer έγινε το επίκεντρο της διοργάνωσης, φιλοξενώντας γευστικές δοκιμές, συνδυάζοντας το mezcal με premium street food. Σε συνεργασία με τον διακεκριμένο Chef του La Sirena, το The Lost Explorer μεταμόρφωσε τον χώρο σε ένα αυθεντικό Mexican Street Food Bar. Ο συνδυασμός της εξαιρετικής γεύσης των μεξικάνικων εδεσμάτων, με τις ιδιαίτερες νότες των premium mezcal δημιούργησε μια εμπειρία που ξύπνησε όλες τις αισθήσεις και πρoσέφερε στους επισκέπτες μια γευστική απόδραση στην καρδιά του Μεξικού.

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα μοναδικό guest shift από τον Alan Silva στο La Sirena, όπου το The Lost Explorer συνόδευσε τα signature cocktails με γεύσεις εμπνευσμένες από το Μεξικό, προσφέροντας μια εμπειρία που αποτυπώνει τη φιλοσοφία του brand: την αγάπη για τη γη, την κοινότητα, τον χρόνο και την παράδοση καθώς και την περιέργεια που βρίσκεται στον πυρήνα του brand.

Την επόμενη μέρα, το Cevicheria υποδέχτηκε το διάσημο bar Sexy Fish London σε μια μοναδική και premium “The lost explorer party” εμπειρία. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πρωτότυπα και συναρπαστικά cocktails που εξέπληξαν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους! Το Salonica Bar Week έκλεισε για το The Lost Explorer Mezcal, στο Gorilla Bar & Hive2o με μια σειρά εξαιρετικών guest shifts από κορυφαία bar παγκοσμίου φήμης, όπως το The Clumsies, Tayler Elementary, Tres Monos, Nite Kong, Tjoget, Moeblus, Toca da Raposa και Red Frog.

Το The Lost Explorer Mezcal έχει ως αποστολή να γίνει η πιο βιώσιμη μάρκα mezcal παγκοσμίως, ακολουθώντας αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και καινοτομώντας συνεχώς. Με σεβασμό στη φύση και τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, κάθε σταγόνα του μας προσκαλεί να ζήσουμε με περιέργεια και να εξερευνήσουμε το άγνωστο, σε ένα ατελείωτο ταξίδι ανακαλύψεων.

