Το θέατρο γίνεται παιχνίδι: Δύο μαγικά εργαστήρια για παιδιά από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Δύο θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα για παιδιά διοργανώνει το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, προσκαλώντας τους μικρούς φίλους του θεάτρου σε μια μέρα γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και δημιουργία.

Το θέατρο γίνεται παιχνίδι: Δύο μαγικά εργαστήρια για παιδιά από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας
21 Οκτ. 2025 12:47
Pelop News

Το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνεχίζει τη δράση του με δύο ξεχωριστά προγράμματα για παιδιά, συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση και τη φαντασία με τη θεατρική τέχνη.

«Παραμυθομαγειρέματα»
Σάββατο 25 Οκτωβρίου, 17:00 – 18:30
Για παιδιά 3 έως 6 ετών

Μια πρωτότυπη θεατρική εμπειρία, βασισμένη στο παιδικό βιβλίο «Ο Ποντικάριν στο Φεγγάρι» των Corrinne Averiss και Lorna Hill (εκδόσεις Διόπτρα).
Ο μικρός Ποντικάριν ζει μόνος στο φεγγάρι και ονειρεύεται να βρεθεί στη Γη, σε μια γιορτή γενεθλίων. Όταν ένα μπαλόνι φτάνει κοντά του, ξεκινά ένα ταξίδι φαντασίας γεμάτο τρυφερότητα, ελπίδα και ανακαλύψεις.
Το πρόγραμμα προσκαλεί τα παιδιά να «παραμυθομαγειρέψουν» με υλικά το παιχνίδι, τη σκέψη και τα συναισθήματα, μέσα από ρυθμούς, αυτοσχεδιασμούς, δραματοποιήσεις και παιχνίδια ρόλων.

«Σκηνές θεάτρου: ταξιδεύοντας στον χώρο και τον χρόνο – Ελισαβετιανό Θέατρο»
Σάββατο 25 Οκτωβρίου, 19:00 – 20:30
Για παιδιά 6 έως 10 ετών

Ένα μαγικό ταξίδι στην Αγγλία του 16ου αιώνα, την εποχή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, μέσα από ένα διαδραστικό θεατρικό πρόγραμμα που γνωρίζει στους μικρούς συμμετέχοντες τα μυστικά του ελισαβετιανού θεάτρου.
Πού δίνονταν οι παραστάσεις, τι κοστούμια φορούσαν οι ηθοποιοί και πώς γεννήθηκαν οι ιστορίες που σημάδεψαν τη θεατρική ιστορία;
Με τη βοήθεια της φαντασίας και του παιχνιδιού, τα παιδιά θα ζήσουν τη θεατρική εμπειρία «όπως ήταν τότε», ανακαλύπτοντας τη μαγεία του θεάτρου μέσα από ρόλους, αυτοσχεδιασμούς και δραματοποιήσεις.

Θεατρικό Εργαστήρι ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας – Φαβιέρου 43
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: 2614 014979, 693 231 1567 (απογευματινές ώρες)
Εμψυχώνουν: Τζαμαρία Ιωάννα & Τσίχλας Νικόλας
Κόστος συμμετοχής: 7€ ανά πρόγραμμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:25 Καστοριά: Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό προς Αμύνταιο
15:13 Επιστροφή ενός ενοικίου: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής από τον Πιερρακάκη
15:08 Περιβάλλον με Υπογραφή Ανδρικόπουλος – Μια τοπική αλυσίδα δείχνει τον δρόμο της βιωσιμότητας
15:00 Αναταραχές στα χειρουργεία του «Αγ. Ανδρέα»: «Τηρήστε τον κανονισμό»
14:59 «Πανδημία παραπληροφόρησης»: Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στηρίζει τη δημιουργία Γραφείου Fake News για τη Δημόσια Υγεία
14:55 Σφοδρή επίθεση Βελόπουλου σε Κακλαμάνη: «Μεσολάβησε για να ευνοηθεί ο Φλώρος»
14:52 Νέα γεώτρηση στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Οριστική λύση στο πρόβλημα νερού με υπογραφή Χαρδαλιά
14:49 Η Lidl Ελλάς τρέχει ξανά ως Μεγάλος Χορηγός στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
14:48 «Έπραξαν όπως όφειλαν»: Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό
14:40 Τρίκαλα: Τι κατέθεσε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του – «Το είχα σκεφθεί από παλιά»
14:26 Φορτηγό «κόλλησε» στα Εξάρχεια προκαλώντας ζημιές σε εννέα αυτοκίνητα – Κομφούζιο στην Καλλιδρομίου
14:21 Με συναυλία ολοκληρώνεται το αφιερωματικό τετραήμερο στον «Μίκη Θεοδωράκη»
14:16 Αλέξης Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη – Ιδιοκτήτης είναι ο λαός»
14:11 Απογραφή ανελκυστήρων: Υποχρεωτική, δωρεάν και σε εξέλιξη – Προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου 2025
14:07 Μητσοτάκης: «Διπλή γιορτή για τα 50 χρόνια του Ιδρύματος Ωνάση και το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο» ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ροταριανός Ομιλος Πάτρα: Λαμπρή εκδήλωση και ενόψει επετείου
13:58 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ» – Ο Β. Κικίλιας εκπρόσωπος της κυβέρνησης
13:53 Φάμελλος από την Κομοτηνή: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS – Χρειαζόμαστε ενίσχυση της μεταποίησης»
13:45 Υγειονομική βόμβα στην Κέρκυρα: 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων απειλούν τη δημόσια υγεία
13:40 Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ