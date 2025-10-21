Το θέατρο γίνεται παιχνίδι: Δύο μαγικά εργαστήρια για παιδιά από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνεχίζει τη δράση του με δύο ξεχωριστά προγράμματα για παιδιά, συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση και τη φαντασία με τη θεατρική τέχνη.

«Παραμυθομαγειρέματα»

Σάββατο 25 Οκτωβρίου, 17:00 – 18:30

Για παιδιά 3 έως 6 ετών

Μια πρωτότυπη θεατρική εμπειρία, βασισμένη στο παιδικό βιβλίο «Ο Ποντικάριν στο Φεγγάρι» των Corrinne Averiss και Lorna Hill (εκδόσεις Διόπτρα).

Ο μικρός Ποντικάριν ζει μόνος στο φεγγάρι και ονειρεύεται να βρεθεί στη Γη, σε μια γιορτή γενεθλίων. Όταν ένα μπαλόνι φτάνει κοντά του, ξεκινά ένα ταξίδι φαντασίας γεμάτο τρυφερότητα, ελπίδα και ανακαλύψεις.

Το πρόγραμμα προσκαλεί τα παιδιά να «παραμυθομαγειρέψουν» με υλικά το παιχνίδι, τη σκέψη και τα συναισθήματα, μέσα από ρυθμούς, αυτοσχεδιασμούς, δραματοποιήσεις και παιχνίδια ρόλων.

«Σκηνές θεάτρου: ταξιδεύοντας στον χώρο και τον χρόνο – Ελισαβετιανό Θέατρο»

Σάββατο 25 Οκτωβρίου, 19:00 – 20:30

Για παιδιά 6 έως 10 ετών

Ένα μαγικό ταξίδι στην Αγγλία του 16ου αιώνα, την εποχή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, μέσα από ένα διαδραστικό θεατρικό πρόγραμμα που γνωρίζει στους μικρούς συμμετέχοντες τα μυστικά του ελισαβετιανού θεάτρου.

Πού δίνονταν οι παραστάσεις, τι κοστούμια φορούσαν οι ηθοποιοί και πώς γεννήθηκαν οι ιστορίες που σημάδεψαν τη θεατρική ιστορία;

Με τη βοήθεια της φαντασίας και του παιχνιδιού, τα παιδιά θα ζήσουν τη θεατρική εμπειρία «όπως ήταν τότε», ανακαλύπτοντας τη μαγεία του θεάτρου μέσα από ρόλους, αυτοσχεδιασμούς και δραματοποιήσεις.

Θεατρικό Εργαστήρι ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας – Φαβιέρου 43

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: 2614 014979, 693 231 1567 (απογευματινές ώρες)

Εμψυχώνουν: Τζαμαρία Ιωάννα & Τσίχλας Νικόλας

Κόστος συμμετοχής: 7€ ανά πρόγραμμα

