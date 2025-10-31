Το «θησαυροφυλάκιο του αιώνα»: Άφαντα τα κοσμήματα του Λούβρου – 7 συλλήψεις, αλλά κανένα εύρημα

Η κλοπή του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου συνεχίζει να συγκλονίζει τη Γαλλία και τον κόσμο της τέχνης. Παρά τις επτά συλλήψεις, τα οκτώ βασιλικά κοσμήματα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων παραμένουν άφαντα, ενώ η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό δηλώνει πως εξακολουθεί να «ελπίζει» στον εντοπισμό τους.

Η ληστεία που σόκαρε το Παρίσι

Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025, μέσα στη Γκαλερί Απόλλων του Λούβρου, ένα από τα πιο φυλασσόμενα μουσεία του κόσμου. Οι δράστες έδρασαν με χειρουργική ακρίβεια και εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Η έρευνα, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οδήγησε την Τετάρτη (29.10) στη σύλληψη πέντε νέων υπόπτων, ανεβάζοντας το σύνολο των κρατουμένων σε επτά. Δύο εξ αυτών είχαν ήδη συλληφθεί το περασμένο Σαββατοκύριακο και, σύμφωνα με τη γαλλική εισαγγελία, παραδέχθηκαν μερική εμπλοκή στη ληστεία.

Το ίχνος στο darknet και η ισραηλινή σύνδεση

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Ynet, οι δράστες πέντε ημέρες μετά την κλοπή προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα μέσω του darknet, επικοινωνώντας κρυπτογραφημένα με την εταιρεία ασφαλείας CGI Group.

Η CGI, μέσω του ιταλικού υποκαταστήματός της, φέρεται να έλαβε ενδείξεις αυθεντικότητας ορισμένων αντικειμένων και να συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις που κατέληξαν σε αδιέξοδο, καθώς οι δράστες ζητούσαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το Μουσείο του Λούβρου αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ή επαφή με την εταιρεία, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δράστες να είχαν ήδη εξασφαλίσει ενδιάμεσους διαύλους επικοινωνίας για τη διάθεση των κλοπιμαίων.

Τα προφίλ των συλληφθέντων και τα νέα στοιχεία

Οι δύο πρώτοι ύποπτοι, 34 και 39 ετών, συνελήφθησαν στο Παρίσι — ο ένας στο αεροδρόμιο Ρουασί λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για Αλγερία, και ο δεύτερος κοντά στο σπίτι του, στο Ομπερβιλιέ. Και οι δύο ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA, ενώ, όπως τόνισε η εισαγγελέας, δεν φαίνεται να ανήκουν σε οργανωμένα εγκληματικά κυκλώματα υψηλού επιπέδου.

Οι πέντε επιπλέον συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ορισμένοι από αυτούς να συμμετείχαν στην οργάνωση, χωρίς να εισέλθουν οι ίδιοι στο μουσείο.

Ένας από τους συλληφθέντες αναγνωρίστηκε ως μέλος της ομάδας των τεσσάρων ληστών που εισέβαλαν κατά τις ώρες λειτουργίας του μουσείου και άρπαξαν τα κοσμήματα από τη Γκαλερί Απόλλων.

Ανοιχτή έρευνα και διεθνής κινητοποίηση

Η γαλλική εισαγγελία κρατά κλειστά τα χαρτιά της, επισημαίνοντας ότι η έρευνα έχει διεθνείς διαστάσεις και πιθανές συνδέσεις με δίκτυα εμπορίας έργων τέχνης. Οι Αρχές εξετάζουν σενάρια μεταφοράς των κοσμημάτων εκτός Ευρώπης, ενώ Interpol και Europol έχουν ήδη ενημερωθεί.

Η εισαγγελέας Μπεκό δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης:

«Ελπίζουμε ακόμη ότι τα κοσμήματα θα εντοπιστούν. Είναι κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς».

Η «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο, όπως έχει ήδη χαρακτηριστεί, παραμένει χωρίς ανάλογο προηγούμενο για τα δεδομένα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και έχει μετατραπεί σε υπόθεση-σύμβολο για τη σύγχρονη εγκληματικότητα της τέχνης.

