Το τηλεοπτικό παράπονο της Ελένης Γερασιμίδου: «Ρόλοι για την ηλικία μου δίνονται σε μικρότερες»

Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, η Ελένη Γερασιμίδου μίλησε για την απουσία της από την τηλεόραση, το παράπονο που κουβαλά ως ηθοποιός, αλλά και τη δύναμη της σχέσης της με τον σύζυγό της, με τον οποίο πορεύονται μαζί 45 χρόνια, έχοντας ζήσει δυσκολίες, θυσίες και βαθιά αγάπη.

11 Οκτ. 2025 23:59
Pelop News

Σε μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική συνέντευξη, η Ελένη Γερασιμίδου μίλησε για το πώς βιώνει την απουσία της από την τηλεόραση, εκφράζοντας το μεγάλο της παράπονο για την αλλαγή των ρόλων και των ηλικιών στη μικρή οθόνη.

«Το τηλεοπτικό μου παράπονο είναι ότι έχουν αλλάξει οι ηλικίες. Ρόλοι που είναι για την ηλικία μου παίζονται από μικρότερες, οπότε δεν έχω θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός, προσθέτοντας με ειλικρίνεια: «Δεν παραπονιέμαι, αλλά ήθελα κάπου να παίξω κι εγώ. Ακόμα είμαι χρήσιμη».

Αναφερόμενη στη ζωή της εκτός πλατό, η Γερασιμίδου μίλησε με τρυφερότητα για τον σύζυγό της και τη μακρόχρονη σχέση τους. «Είμαστε 45 χρόνια μαζί με τον άνδρα μου. Πεινάσαμε μαζί, παλέψαμε μαζί. Βγάλαμε κάποια στιγμή χρήματα, κάναμε με θυσίες ένα σπίτι — κι αυτό το σπίτι έχει καεί το μισό. Έφαγα πολλές πόρτες και έφαγα και ψευτιά», είπε, περιγράφοντας μια ζωή χτισμένη με αγάπη, επιμονή και αξιοπρέπεια.

Η γνωστή ηθοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη στάση του κοινού απέναντι στους καλλιτέχνες, ζητώντας περισσότερο σεβασμό: «Άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους στην τέχνη και είναι σοβαροί, γιατί να παρουσιάζονται ανάποδοι; Τρώω εγώ με τον άνδρα μου και το παιδί μου, κι έρχεται ο άλλος επιτακτικά να βγάλουμε φωτογραφία. Εγώ βγάζω, αλλά δεν γίνεται να το κάνεις συνεχώς. Τους προσφέρουμε την τέχνη μας — δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βγαίνουμε φωτογραφίες».

Με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, η Ελένη Γερασιμίδου υπενθύμισε πως, πέρα από τα φώτα, πίσω από κάθε καλλιτέχνη υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει δώσει ψυχή και ζωή στην τέχνη του.
