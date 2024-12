Το τούνελ διαφυγής του Άσαντ στη Δαμασκό: Η υπόγεια «έπαυλη» ΒΙΝΤΕΟ

Οι αντάρτες ανακάλυψαν το κρησφύγετο της οικογένειας Άσαντ. Το πολυτελές υπόγειο δίκτυο τούνελ κάτω από το παλάτι της οικογένειας Άσαντ, ήρθε στο φως μετά την πτώση του προέδρου της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ .

Τα μυστικά τούνελ διαφυγής της οικογένειας Άσαντ αποκαλύφθηκαν εν μέσω επιδρομών Σύρων ανταρτών κάτω από τον χώρο διαμονής του αδερφού του έκπτωτου πρώην ηγέτη της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ που βρήκε καταφύγιο στη Μόσχα.

Ο Μαχέρ αλ Άσαντ – ο οποίος είναι αδελφός του έκπτωτου προέδρου και είναι γνωστός για την σκληρότητά του – κατέχει βαθμό ισοδύναμο με υποστράτηγο και ηγείται της επίλεκτης 4ης Μεραρχίας του συριακού στρατού.

Ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει την «έπαυλη» του υποστράτηγου Mαχέρ αλ Άσαντ δείχνει μια λευκή σκάλα στο πάτωμα, να κινείται σπειροειδώς κάτω από το έδαφος. Από εκεί, φαίνονται άλλες δύο σκάλες που κατεβαίνουν ακόμη πιο μακριά στα υπόγεια διαφυγής.

Στη συνέχεια το βίντεο κόβεται για να δείξει ένα τεράστιο δίκτυο από άδεια, φαρδιά τούνελ με ψηλές, καμπύλες οροφές.

Το βίντεο είχε τη λεζάντα: «Μεγάλο συγκρότημα σήραγγας κάτω από την έπαυλη του Mαχέρ Άσαντ, αρκετά φαρδύ ώστε να περάσουν φορτηγά που μεταφέρουν Captagon (σσ. ναρκωτικό της Χαμάς) και χρυσό». Ένας άλλος ισχυρίστηκε ότι οι σήραγγες ήταν «έτοιμες με εξαερισμό, καθιστικά, υπνοδωμάτια, κλειδαριές και μεταλλικές πόρτες».

Massive tunnel complex beneath Maher Assad’s mansion, wide enough for trucks carrying Captagon and gold to drive through. pic.twitter.com/q7lmlLOfqi

— Akıncı (@YavuzSelim23_1) December 8, 2024