«Το τραγούδι του Akyla δεν με γαργαλάει τόσο πολύ μουσικά», το σχόλιο της Βικτώριας Χαλκίτη για τη Eurovision

Αναφερόμενη στο πώς αξιολογεί κανείς τις συμμετοχές, πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό πριν κρίνει, να δει ολοκληρωμένη τη σκηνή παρουσία, καθώς υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο στούντιο και στη ζωντανή εμφάνιση

04 Φεβ. 2026 23:39
Pelop News

Η Βικτώρια Χαλκίτη σχολίασε το υποψήφιο κομμάτι του Akyla για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, αναφέροντας ότι δεν την εξιτάρει από μουσικής άποψης.

Ο καλλιτέχνης είναι ανάμεσα στους 28 τραγουδιστές που διεκδικούν μία θέση για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό. Ο Akylas αναμένεται να διαγωνιστεί την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου στον Α’ Ημιτελικό με το κομμάτι «Ferto».

Σε δηλώσεις που έκανε η Βικτώρια Χαλκίτη στο «Buongiorno», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, εξήγησε ότι μουσικά το τραγούδι του δεν είναι αυτό που την κερδίζει περισσότερο, θεωρεί ωστόσο πως ο ίδιος ως παρουσία ξεχωρίζει. Συγκεκριμένα, δήλωσε για τον Akyla: «Σαν τραγούδι δεν μπορώ να πω ότι μουσικά εμένα με γαργαλάει τόσο πολύ, αλλά σαν προσωπικότητα ο Akylas είναι φανταστικός και το πώς χειρίζεται το σώμα του. Με έχει κερδίσει δηλαδή ο ίδιος».

Αναφερόμενη στο πώς αξιολογεί κανείς τις συμμετοχές, πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό πριν κρίνει, να δει ολοκληρωμένη τη σκηνή παρουσία, καθώς υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο στούντιο και στη ζωντανή εμφάνιση: «Θέλω να δω τα τραγούδια πάνω στη σκηνή και να τα απολαύσω και να τους ακούσω κιόλας. Το να ηχογραφήσεις κάτι είναι άλλη διαδικασία».

Η Ελλάδα ανέβηκε στην τρίτη θέση των προγνωστικών

Στην τρίτη θέση των προγνωστικών για τη Eurovision 2026 ανέβηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα. Παρά την κινητικότητα γύρω από τη χώρα, στην κορυφή της σχετικής κατάταξης παραμένει μέχρι στιγμής το Ισραήλ, με εκπρόσωπο τον Νόαμ Μπετάν, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει ακόμη το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί. Δεύτερη εμφανίζεται η Φινλανδία, η οποία αναμένεται να επιλέξει τον εκπρόσωπό της το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία πάντως δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει ακόμα τον εκπρόσωπό της για τον διαγωνισμό. Τη δεκάδα των προγνωστικών συμπληρώνουν η Σουηδία, η Ουκρανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Νορβηγία.

Ακούστε το «Ferto»


Υπενθυμίζεται ότι, η Ελλάδα θα αναδείξει τον εκπρόσωπό της στον εθνικό τελικό «Sing For Greece – Εθνικός Τελικός 2026», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Το αποτέλεσμα θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνή και μία ελληνική. Σε ό,τι αφορά τα μέχρι τώρα προγνωστικά για την ελληνική πλευρά, στην πρώτη θέση των στοιχημάτων εμφανίζεται ο Akylas με το τραγούδι «Ferto». Ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», ενώ τρίτη είναι η Marseaux με το «Χάνομαι».

