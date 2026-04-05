Το βιβλίο φέρνει πιο κοντά Ελλάδα και Βουλγαρία

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης είναι δημοσιογράφος

Το βιβλίο φέρνει πιο κοντά Ελλάδα και Βουλγαρία
05 Απρ. 2026 19:55
Pelop News

Το βιβλίο είναι αναντικατάστατο ως πολιτιστικό αγαθό. Όσο και αν η πληροφόρησή μας, η ψυχαγωγία μας, κάθε είδους ενημέρωση, περνάει πλέον μέσα από το διαδίκτυο και τις πολιτικές της σύγχρονης τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το βιβλίο παραμένει μοναδικός σύντροφος.

Η ανακήρυξη του 2026 ως έτους Φιλαναγνωσίας, η ανάπτυξη του προγράμματος GreekLit και η δημιουργία νέων θεσμών αναδεικνύουν την κουλτούρα της κάθε χώρας.

Την τελευταία δεκαετία η βουλγαρική λογοτεχνία αποκτά όλο και μεγαλύτερη ορατότητα διεθνώς.

Εξέχουσες φωνές της σύγχρονης βουλγαρικής πεζογραφίας κερδίζουν παγκόσμια αναγνώριση ενώ εκδίδονται πολυάριθμες μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες.

Η βουλγαρική λογοτεχνία τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Booker του Georgi Gospodinov 2023) καθώς και για την επιλογή της Rene Karabash για τη βραχεία λίστα του ίδιου βραβείου (2026).

Το 2024, το 2025 και το 2026 δεκάδες μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές και διηγήματα εκδόθηκαν σε πολλές γλώσσες ανά τον κόσμο.

Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Υφυπουργό Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ.Victor Stoyanov και να ανταλλάξουμε απόψεις για κοινές πολιτιστικές δράσεις των δυο χωρών.

Ο ίδιος παρακολουθεί απο κοντά τα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας και την εποχή που είχα την ευθύνη των Διεθνών Σχέσεων της “Eleusis 2023-European capital of culture”,είχαμε στενή και γόνιμη συνεργασία.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε νέες, σύγχρονες δράσεις που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις των δυο χωρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ