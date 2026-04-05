Το βιβλίο φέρνει πιο κοντά Ελλάδα και Βουλγαρία

Το βιβλίο είναι αναντικατάστατο ως πολιτιστικό αγαθό. Όσο και αν η πληροφόρησή μας, η ψυχαγωγία μας, κάθε είδους ενημέρωση, περνάει πλέον μέσα από το διαδίκτυο και τις πολιτικές της σύγχρονης τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το βιβλίο παραμένει μοναδικός σύντροφος.

Η ανακήρυξη του 2026 ως έτους Φιλαναγνωσίας, η ανάπτυξη του προγράμματος GreekLit και η δημιουργία νέων θεσμών αναδεικνύουν την κουλτούρα της κάθε χώρας.

Την τελευταία δεκαετία η βουλγαρική λογοτεχνία αποκτά όλο και μεγαλύτερη ορατότητα διεθνώς.

Εξέχουσες φωνές της σύγχρονης βουλγαρικής πεζογραφίας κερδίζουν παγκόσμια αναγνώριση ενώ εκδίδονται πολυάριθμες μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες.

Η βουλγαρική λογοτεχνία τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Booker του Georgi Gospodinov 2023) καθώς και για την επιλογή της Rene Karabash για τη βραχεία λίστα του ίδιου βραβείου (2026).

Το 2024, το 2025 και το 2026 δεκάδες μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές και διηγήματα εκδόθηκαν σε πολλές γλώσσες ανά τον κόσμο.

Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Υφυπουργό Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ.Victor Stoyanov και να ανταλλάξουμε απόψεις για κοινές πολιτιστικές δράσεις των δυο χωρών.

Ο ίδιος παρακολουθεί απο κοντά τα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας και την εποχή που είχα την ευθύνη των Διεθνών Σχέσεων της “Eleusis 2023-European capital of culture”,είχαμε στενή και γόνιμη συνεργασία.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε νέες, σύγχρονες δράσεις που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις των δυο χωρών.

