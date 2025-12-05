Το βιβλίο του Ολυμπιακού Πατρών με τον Τάσο Σταθόπουλο

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Τάσσου Σταθόπουλου «Ολυμπιακός Πατρών 1925-2025, Από την προσφυγιά στο γήπεδο», στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών (20.00).

Θα μιλήσουν, ο αρχηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής, Πέτρος Συναδινός, ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού και δήμαρχος Πατρέων, Ανδρέας Φούρας, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αβραμίδης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Πατρών, Κώστας Καλπουζάνης και φυσικά ο Τάσσος Σταθόπουλος.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Δημήτρης Σαρρής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



