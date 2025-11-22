Το Βόρειο Σέλας όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η NASA δημοσιεύει εντυπωσιακό βίντεο από τον ISS

Ένα σπάνιο και καθηλωτικό θέαμα κατέγραψε η NASA, παρουσιάζοντας το Βόρειο Σέλας όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το βίντεο αποτυπώνει τις φωτεινές κουρτίνες να «χορεύουν» πάνω από τη Γη, προσφέροντας μια οπτική που μόνο λίγοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν την ευκαιρία να δουν.

22 Νοέ. 2025 15:48
Pelop News

Ένα εντυπωσιακό βίντεο με το Βόρειο Σέλας, όπως καταγράφεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), δημοσίευσε η NASA, αποκαλύπτοντας μια από τις πιο θεαματικές εικόνες του πλανήτη μας από ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων.

Το υλικό τραβήχτηκε από τη Ζίνα Κάρντμαν, διοικητή της αποστολής SpaceX Crew-11, η οποία κατέγραψε το φαινόμενο κατά τη διάρκεια τροχιάς πάνω από τη Βόρεια Αμερική. Στο βίντεο, οι πολύχρωμες ζώνες φωτός δημιουργούν ένα εκπληκτικό «πέπλο» που απλώνεται πάνω από τη Γη, ενώ μέσα στο ίδιο καρέ διακρίνονται το Χιούστον, η Φλόριντα, ο Κόλπος του Μεξικού και στη συνέχεια καταιγίδες με έντονους κεραυνούς στη Νότια Αμερική.

«Δεν έχω δει ακόμη το σέλας από κάτω, αλλά εδώ πάνω είναι ένα συχνό θέαμα. Το τελευταίο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό» ανέφερε η Κάρντμαν, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με το σχετικό βίντεο.

Το φαινόμενο, γνωστό ως aurora borealis στο βόρειο ημισφαίριο και aurora australis στο νότιο, προκαλείται όταν φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο της Γης, δημιουργώντας αυτά τα εντυπωσιακά φωτεινά μοτίβα στον ουρανό.

