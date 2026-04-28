Το ξέρετε ότι η καλή φυσική κατάσταση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κατάθλιψης, άνοιας και ψύχωσης;

Η καρδιοαναπνευστική ικανότητα -δηλαδή η ικανότητα της καρδιάς και των πνευμόνων να παρέχουν οξυγόνο κατά τη διάρκεια παρατεταμένης σωματικής δραστηριότητας- θεωρείται από καιρό βασικός δείκτης συνολικής υγείας

Το ξέρετε ότι η καλή φυσική κατάσταση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κατάθλιψης, άνοιας και ψύχωσης;
28 Απρ. 2026 23:21
Είναι δεδομένο ότι η καρδιοαναπνευστική ικανότητα -δηλαδή η ικανότητα της καρδιάς και των πνευμόνων να παρέχουν οξυγόνο κατά τη διάρκεια παρατεταμένης σωματικής δραστηριότητας- θεωρείται από καιρό βασικός δείκτης συνολικής υγείας.

Τεχνητή νοημοσύνη και υγεία: Πόσο ασφαλές είναι να εμπιστευόμαστε ένα chatbot;

Όμως νέα έρευνα προσφέρει συναρπαστικά νέα στοιχεία για τα οφέλη της σε συγκεκριμένους, βασικούς δείκτες υγείας, από την εγκεφαλική υγεία έως την ψυχική ευεξία.

Συγκεκριμένα, μία διεθνής ομάδα ερευνητών με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Καστίλλης – Λα Μάντσα, σε συνεργασία με το Karolinska Institutet, εξέτασε τα ευρήματα 27 μελετών με περισσότερους από 4 εκατομμύρια συμμετέχοντες και διαπίστωσε ότι η υψηλότερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα συσχετιζόταν σταθερά με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων ψυχικών και νευρογνωστικών διαταραχών.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Mental Health, κατέληξε συγκεκριμένα στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με καλύτερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα αντιμετώπιζαν:

-36% χαμηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης,
-39% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και
-29% χαμηλότερο κίνδυνο ψυχωτικών διαταραχών σε σύγκριση με εκείνα με χειρότερη φυσική κατάσταση.

Παρατηρήθηκε, επίσης, χαμηλότερος κίνδυνος άγχους, αν και η συσχέτιση δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι τα οφέλη δε φαίνεται να περιορίζονται μόνο σε άτομα με υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης ή αθλητές – ακόμη και σχετικά μικρές βελτιώσεις στη φυσική κατάσταση συσχετίζονταν με σημαντική μείωση του κινδύνου. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης, επομένως, είναι ότι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, ακόμη και σταδιακά, μπορεί να έχει μετρήσιμα οφέλη στην ψυχική υγεία του πληθυσμού.

Μια ευρύτερη άποψη της πρόληψης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη αντανακλά μια αυξανόμενη προσπάθεια φροντίδας της ψυχικής υγείας μέσω της πρόληψης, αντί να εστιάζει αποκλειστικά στη θεραπεία μετά την εμφάνιση των διαταραχών. Η σωματική δραστηριότητα έχει από καιρό συνδεθεί με καλύτερη ψυχολογική ευεξία. Η έρευνα θέτει μια σημαντική μελλοντική προοπτική: Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης θα μπορούσε να καταστεί μέρος των τακτικών αξιολογήσεων υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ψυχικής υγείας. Δεδομένου του μετρήσιμου, τροποποιήσιμου και κλιμακωτού χαρακτήρα της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, μπορεί να αποτελέσει έναν πρακτικό στόχο για τη δημόσια υγεία.

Οι ερευνητές προειδοποιούν, ωστόσο, ότι τα στοιχεία για ορισμένες ψυχιατρικές διαταραχές παραμένουν περιορισμένα, ενώ τα περισσότερα από τα διαθέσιμα δεδομένα προέρχονται από ενήλικες μέσης ηλικίας. Σύμφωνα με τους ίδιους, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε παιδιά, εφήβους, ηλικιωμένους και πληθυσμούς εκτός Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα πώς η φυσική κατάσταση επηρεάζει την ψυχική υγεία σε διαφορετικά στάδια της ζωής.

Ωστόσο, το γενικό μήνυμα είναι σαφές: Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης μπορεί να αποτελεί ένα από τα πιο προσιτά εργαλεία όχι μόνο για την προστασία του σώματος, αλλά και για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης υγείας του εγκεφάλου και της ψυχής.

23:21 Το ξέρετε ότι η καλή φυσική κατάσταση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κατάθλιψης, άνοιας και ψύχωσης;
23:19 Ο Ολυμπιακός «κατάπιε» τη Μονακό κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση
23:09 Φρίκη, 96χρονη στη Μαγνησία αυτοπυρπολήθηκε γιατί δεν άντεξε τον χαμό της κόρης της
22:52 Πάτρα: Εργατικό ατύχημα και σύλληψη του εργοδότη 41χρονης
22:43 Επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα στα οικονομικά»
22:31 Κατρακυλά η δημοτικότητα του Τραμπ: Βυθίζεται ολοένα και περισσότερο και έχει πέσει στο 34%
22:24 Η κλήρωση του Τζόκερ για τα 7 εκατ. ευρώ
22:19 Πάτρα: Προφυλακίστηκε απόστρατος αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών, ελεύθερος με όρους ο γιος του
21:57 Δικηγόρος 89χρονου: «Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί»
21:48 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για τα 45 εκατ. ευρώ
21:37 Βόρεια Ιρλανδία: Σύλληψη άνδρα που τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε όχημα διανομέα μπροστά από αστυνομικό τμήμα
21:29 Αμερικανοί πεζοναύτες έκαναν ρεσάλτο σε εμπορικό πλοίο μεταφοράς κοντέινερ στην Αραβική Θάλασσα
21:18 Συναγερμός για τον 4χρονο που δέχτηκε επίθεση από σκύλο και τον 5χρονο που τραυματίστηκε σε πισίνα
21:10 Πολλά μαζεμένα τα περίεργα για τον 89χρονο: Είχε αφήσει φυσίγγια σε εισαγγελέα, πήρε άδεια οπλοφορίας στα 81 του!
20:58 Άγκυρα: Γιατί βρίσκεται σε…πανικό μετά τις επαφές Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη
20:45 Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού. Τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος
20:38 Γεωργιάδης: «Διασκεδάζω πολύ με τους κομμουνιστές. Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μίρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια»
20:29 Ο σπάνιος γάμος του Φειδία Παναγιώτου με τη Στυλιάνα Αβερκίου
20:11 Ινδία: Άνδρας ξέθαψε την αδελφή του και μετέφερε τη σορό της σε τράπεζα για να αποδείξει ότι είναι νεκρή!
20:04 Πέθανε ο πιλότος Βασίλης Βασιλαράς, γιος του πρώην παίκτη του Διαγόρα και της Ρόδου, Γιώργου Βασιλαρά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
