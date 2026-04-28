Το ξέρετε ότι η καλή φυσική κατάσταση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κατάθλιψης, άνοιας και ψύχωσης;

Είναι δεδομένο ότι η καρδιοαναπνευστική ικανότητα -δηλαδή η ικανότητα της καρδιάς και των πνευμόνων να παρέχουν οξυγόνο κατά τη διάρκεια παρατεταμένης σωματικής δραστηριότητας- θεωρείται από καιρό βασικός δείκτης συνολικής υγείας.

Όμως νέα έρευνα προσφέρει συναρπαστικά νέα στοιχεία για τα οφέλη της σε συγκεκριμένους, βασικούς δείκτες υγείας, από την εγκεφαλική υγεία έως την ψυχική ευεξία.

Συγκεκριμένα, μία διεθνής ομάδα ερευνητών με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Καστίλλης – Λα Μάντσα, σε συνεργασία με το Karolinska Institutet, εξέτασε τα ευρήματα 27 μελετών με περισσότερους από 4 εκατομμύρια συμμετέχοντες και διαπίστωσε ότι η υψηλότερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα συσχετιζόταν σταθερά με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων ψυχικών και νευρογνωστικών διαταραχών.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Mental Health, κατέληξε συγκεκριμένα στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με καλύτερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα αντιμετώπιζαν:

-36% χαμηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης,

-39% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και

-29% χαμηλότερο κίνδυνο ψυχωτικών διαταραχών σε σύγκριση με εκείνα με χειρότερη φυσική κατάσταση.

Παρατηρήθηκε, επίσης, χαμηλότερος κίνδυνος άγχους, αν και η συσχέτιση δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι τα οφέλη δε φαίνεται να περιορίζονται μόνο σε άτομα με υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης ή αθλητές – ακόμη και σχετικά μικρές βελτιώσεις στη φυσική κατάσταση συσχετίζονταν με σημαντική μείωση του κινδύνου. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης, επομένως, είναι ότι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, ακόμη και σταδιακά, μπορεί να έχει μετρήσιμα οφέλη στην ψυχική υγεία του πληθυσμού.

Μια ευρύτερη άποψη της πρόληψης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη αντανακλά μια αυξανόμενη προσπάθεια φροντίδας της ψυχικής υγείας μέσω της πρόληψης, αντί να εστιάζει αποκλειστικά στη θεραπεία μετά την εμφάνιση των διαταραχών. Η σωματική δραστηριότητα έχει από καιρό συνδεθεί με καλύτερη ψυχολογική ευεξία. Η έρευνα θέτει μια σημαντική μελλοντική προοπτική: Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης θα μπορούσε να καταστεί μέρος των τακτικών αξιολογήσεων υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ψυχικής υγείας. Δεδομένου του μετρήσιμου, τροποποιήσιμου και κλιμακωτού χαρακτήρα της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, μπορεί να αποτελέσει έναν πρακτικό στόχο για τη δημόσια υγεία.

Οι ερευνητές προειδοποιούν, ωστόσο, ότι τα στοιχεία για ορισμένες ψυχιατρικές διαταραχές παραμένουν περιορισμένα, ενώ τα περισσότερα από τα διαθέσιμα δεδομένα προέρχονται από ενήλικες μέσης ηλικίας. Σύμφωνα με τους ίδιους, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε παιδιά, εφήβους, ηλικιωμένους και πληθυσμούς εκτός Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα πώς η φυσική κατάσταση επηρεάζει την ψυχική υγεία σε διαφορετικά στάδια της ζωής.

Ωστόσο, το γενικό μήνυμα είναι σαφές: Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης μπορεί να αποτελεί ένα από τα πιο προσιτά εργαλεία όχι μόνο για την προστασία του σώματος, αλλά και για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης υγείας του εγκεφάλου και της ψυχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



